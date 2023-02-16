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ЄС перестане постачати туалети до Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЄС перестане постачати туалети до Росії
Європейські туалети, біде та змивні бачки більше не постачатимуться до Росії
фото: з відкритих джерел

Обмеження експорту торкнуться також біде та змивних бачків 

ЄС заборонить експортувати до Росії «біде, унітази, змивні бачки та аналогічну сантехніку», пише EUobserver із посиланням на проект десятого пакету санкцій, який зараз обговорюють посли європейських країн у Брюсселі.

Крім туалетів, до списку санкцій також потраплять світлодіоди, конопляні волокна, машини для сортування листів, димові труби, цегла, шини і навіть пір'я для пір'яних ручок.

Крім того, ЄС планує запровадити штрафи для банків та окремих банкірів, які допомагають росіянам приховувати свої активи в європейських країнах. Згідно з проектом, стягнення не перевищуватимуть 10 відсотків загального річного обороту банків та їх підрозділів у всьому світі. Штрафи для окремих банкірів планують обмежити загальною сумою в €50 тисяч або в €5 тисяч за кожен день «цього порушення».

Як зазначає EUobserver, російська алмазна та атомна промисловість «знов залишилася поза увагою». Десятий пакет санкцій також обговорюватиметься міністрами закордонних справ країн ЄС наступного тижня перед тим, як буде остаточно узгоджено, і до нього ще можуть внести зміни, пише видання.

Нагадаємо, що вчора Єврокомісія оголосила десятий пакет санкцій проти Росії. 

Теги: росія санкції експорт промисловість

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