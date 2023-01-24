Друг дочки Путіна завозить елітне вино у РФ в обхід санкцій: розслідування

Елітні вина продовжують експортуватись до Росії. Проте роблять це під виглядом «зразків для сертифікації»

Попри санкції ЄС, російська еліта не відмовляє собі у колекційних винах. У Кремлі продовжують партіями купувати напої вартістю десятки тисяч доларів за пляшку. При чому займається цим близький друг дочки Путіна Катерини Тихонової Олексій Рєпік. Його компанія імпортує до РФ елітні вина в обхід санкцій, пишуть журналісти The Insider.

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У статті видання сказано, що рідкісні вина, яких після введення санкцій у відкритому доступі немає, можна знайти в елітних ресторанах, що належать Рєпіку і його партнеру Івану Сибірєву, топ-менеджеру компаній олігарха Геннадія Тимченка, близького друга Путіна. Ці вина, начебто, ввозять як «зразки для сертифікації».

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну ЄС запровадив заборону на поставку до РФ вин дорожче 300 євро. При цьому, на відміну від повного ембарго на імпорт вин Австралії та США, європейський захід виглядав радше символічним обмеженням, адже частка подібних вин становила менше ніж 1% від загальної кількості відвантажень до Росії.

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«Так європейський регулятор намагався позбавити російських олігархів Гран Крю Бургундії та Бордо, не вставляючи палиці в колеса звичайним виробникам. Але на практиці цей захід призвів до появи тіньового імпорту і нового типу імпортерів», – стверджують журналісти.

Цікаво, що наприкінці минулого року маловідома компанія «Рятіко», що належить власнику фармацевтичного гіганта «Р-Фарм» Олексію Рєпіку, завезла до Росії одні з найдорожчих вин світу.

Майже дві сотні найменувань рідкісних вин (сумарно 800 пляшок) потрапили в Росію в обхід санкцій Євросоюзу: тільки закупівельні ціни десятків вин перевищують мільйон рублів за пляшку.

Раніше компанія ТОВ «Рятіко», не займалась алкоголем, а привозила до РФ різні продукти з Японії – маринований імбир, міостимулятори для м'язів, а потім несподівано оформила декларації на імпорт дорогих вин.

«Згідно з даними Федерального реєстру алкогольної продукції, з 23 листопада недавній постачальник соєвих соусів ввіз у Росію майже дві сотні топових вин Бургундії, Бордо і П'ємонту. З п'яти бордоських замків, які отримали найвищий статус у класифікації 1855 року, за три дні «Рятіко» імпортувало всі п'ять (Chateau Haut-Brion, Chateau Lafite Rothschild, Chateau Latour, Château Margaux і Château Mouton Rothschild)», – йдеться у статті. До того ж у колекції «Рятіко» опинилися не звичайні пляшки, а унікальні вінтажі XX століття, зауважує The Insider.

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Тільки за листопад і грудень 2022 року компанія "Рятіко" ввезла в Росію вин на 3,902 млн євро, або на 283,33 млн руб. за актуальним курсом.

Власником «Рятіко» є Олексій Рєпік, чиї статки оцінюють у $1,4 млрд. Його АТ «Р-Фарм» є найбільшим фармацевтичним виробником Росії, і більшу частину своїх грошей отримує від держави. Офшорній компанії Рєпіка належить бізнес-джет Bombardier Global 5000 з бортовим номером M-FINE – цим літаком користувалася Катерина Тихонова, молодша дочка Володимира Путіна.

При цьому Тихонову з Репіком пов'язує не тільки бізнес-джет. Давня подруга Тихонової та її заступниця у фонді «Іннопрактика» Наталія Попова одружена з Кирилом Дмитрієвим, який очолює Російський фонд прямих інвестицій.

«Рятіко» не змогла б закупити вино без допомоги європейських компаній, які посприяла їй в обході санкцій, пишуть розслідувачі.

Зокрема, журналісти з'ясували, що послуги для «Рятіко» з організації замовлень і оформлення документів надала одна компанія - лабораторія S.A.S. SOFRALAB в Bar sur Seine, 1 bis avenue Paul Portier BP 46, яка оформила сертифікати аналізів на всі вина, закуплені «Рятіко».

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При цьому переважна більшість поставок імпортного алкоголю в Росію йде через Балтію. Як митниця пропускає санкційне вино? Конкретно «Рятіко» застосувало креативну схему: 22 партії найдорожчих вин завезені як зразки для сертифікації.