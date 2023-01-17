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Журналісти поговорили з окупантами, які вгатили ракетою по будинку в Дніпрі (аудіо)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Журналісти поговорили з окупантами, які вгатили ракетою по будинку в Дніпрі (аудіо)
Голенков заперечив свою причетність до теракту в Дніпрі
фото: «Важливі історії»

Журналісти змогли додзвонитися всім зі списку, окрім Поцелуєва та Григор'єва.

Журналісти російського видання «Важливі історії» 16 січня поговорили з військовослужбовцями 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (військова частина №33310), які, за інформацією Служби безпеки України, причетні до завдання ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.

Ракетний удар по будинку РФ завдала у суботу ракетою Х-22, яка може відхилятися на відстань до сотень метрів. Станом на вечір 16 січня відомо про загибель 40 осіб, у тому числі троє дітей. Травмовано 75 постраждалих, з яких 14 дітей. Розбори завалів та пошуки людей під ними продовжуються.

СБУ оприлюднила список військовослужбовців, причетних до удару. Це командир 52-го полку Олег Тимошин, командир авіаційного загону 52-го полку майор Олексій Іваненко, начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, штурмани 52-го полку Денис Григор'єв та Динар Назиров, а також інженер з авіаційного озброєння 52-го Євген Поцелуєв.

Згідно зі статтею «Важливих історій», журналісти змогли додзвонитися всім зі списку, окрім Поцелуєва та Григор'єва.

Військовослужбовці, з якими ЗМІ поспілкувався, переважно уникали розмови, але начштабу Голенков почав із ними сперечатися, під час розмови перейшов на крик. Аудіозапис цього «діалогу» ЗМІ виклав у своєму Telegram.

Він заперечував можливість, що російська журналістка могла питати про загиблих у Дніпрі, сказав їй: «Ви, дівчино, напевно, з України. У Росії журналісти не ставлять такі запитання. Журналісти взагалі запитання не ставлять».

Також Голенков міркував про власність окупованого РФ Криму, а після кількох спроб журналістки домогтися коментаря з приводу загиблих у Дніпрі, обурився: «Що, я прямий, б...дь, на кнопку натискав або в цьому літаку сидів? [...] Крим все одно наш і все інше наше. Чого ти хочеш від нас?»

«Які люди? Про що ти взагалі говориш, я не розумію?» – додав він у відповідь на слова про те, що загинуло 40 людей, багато хто залишається під завалами.

У розмову кілька разів втручався ще один чоловік, який заявив, що Україна – «регіон Росії», назвав журналістку «свинею» та «українською шкірою».

«Ви регіон Росії. Один єдиний регіон Росії. Ви навіть різними регіонами не будете. Росія! Росія!» – Кричав він, а Голенков підтакував.

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Теги: ракета Дніпро Україна війна росія обстріл

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