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Буданов розповів про відносини України та Росії після закінчення війни

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Буданов розповів про відносини України та Росії після закінчення війни
Воєначальник Буданов поділився післявоєнними прогнозами
фото з відкритих джерел

«Ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною РФ. Щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною»

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, якими він бачить майбутні відносини між Україною та Росією. За його словами, це буде дуже складний процес. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Wirtualna Polska.

Воєначальник вважає, що за повномасштабну війну відповідальний не тільки президент РФ, а й мешканці країни-агресорки. Тож налагодити відносини між Україною та Росію буде доволі важко.

«Це буде дуже складний процес. Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише «путінську кліку». І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна!» – зауважив Буданов.

Наразі ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії, на скільки елементів вона розпадеться і з ким доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.

«Наші завдання, завдання України – це системне та державне ослаблення РФ. Для цього ми маємо активно входити до євроатлантичних та європейських структур: політичних, економічних, безпекових, правових, гуманітарних та освітніх», – сказав очільник ГУР.

Він зазначив, що Україна має забути про пострадянський період, «як про страшний сон».

«Нарешті, ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною РФ. Щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною», – наголосив Буданов.

Нагадаємо, українським воїнам вже вдалося зруйнувати міф про «другу армію світу» й перемогу РФ – розвідка повідомила, у чому унікальність української армії.

Раніше повідомлялося, що Буданов пояснив роль Кірєєва у переговорах з Росією.

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Теги: Кирило Буданов війна Україна росія ГУР

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