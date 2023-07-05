Російська економіка йде на дно. Євросоюз суттєво скоротив імпорт нафти і газу з РФ

Санкції ЄС прямо чи опосередковано вплинули на російську торгівлю нафтою та природним газом

Через західні санкції російська частка в імпорті вугілля, природного газу та нафти з країн поза Європейського Союзу до блоку безперервно скорочується

Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз суттєво скоротив частку імпорту нафтопродуктів та газу з РФ. Про це свідчать дані Європейського статистичного бюро.

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Євростат нагадує, що 5 грудня 2022 року набула чинності заборона ЄС на морський імпорт російської сирої нафти, а 5 лютого 2023 року – ембарго на імпорт нафтопродуктів.

Вплив цих заходів став помітним у першому кварталі 2023 року. Якщо в першому кварталі 2022 року Росія була найбільшим постачальником нафтопродуктів з часткою 26,0%, то в першому кварталі 2023 року частка Росії становила лише 3,2%. Це на 22,8 відсоткових пункти менше.

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На противагу цьому зросли частки Норвегії (+3,8 відсоткових пункта), Саудівської Аравії (+3,4 відсоткових пункта) та США (+2,7 відсоткових пункта) за той самий період.

Аналогічна ситуація склалася і з природним газом, коли країни ЄС переорієнтувалися на інші джерела постачання.

У першому кварталі 2022 року Росія була найбільшим постачальником до ЄС з часткою 38,8%, за нею йшла Норвегія (38,1%).

У першому кварталі 2023 року частка Росії впала на 21,4 відсоткових пункта, тоді як найбільше зросли частки Норвегії (+8 відсоткових пунктів), Алжиру (+7,4 відсоткових пункта) та Великої Британії (+4 відсоткових пункти).

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Що стосується скрапленого природного газу, то в першому кварталі 2022 року Росія (18,1%) була другим найбільшим постачальником в ЄС після США (48,6%).

У першому кварталі 2023 року частка Росії скоротилася на 4,9 відсоткових пункта. Водночас зросли частки Норвегії (+6,5 відсоткових пункта), Катару та Алжиру (по +2,4 відсоткових пункта), а частка США впала на 8,4 відсоткових пункта.

Нагадаємо, що Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту. Два з трьох приватних нафтопереробників в Індії оплачують частину імпорту з РФ китайськими юанями.