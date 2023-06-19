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Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Виробник F-16 готовий навчати українських пілотів
Компанія Lockheed Martin готова заповнити потреби в нових F-16
фото з відкритих джерел

Виробник F-16 готовий також надати будь-які модифікації F-16, а також обладнання та системи

Голова американської компанії Lockheed Martin, одного з лідерів оборонної промисловості США, заявив, що виробник F-16 готовий навчати українських пілотів. Про це в інтерв'ю британській газеті Financial Times розповів головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон.

«Ми готові не тільки заповнити потреби в нових F-16, але й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи», – сказав Сент-Джон.

Глава компанії наголосив, що рішення може бути ухвалене лише внаслідок переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками. Сам виробник ніяк не впливає на рішення про передачу винищувачів Україні.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подякував союзникам за ініціативу з тренування українських пілотів на винищувачах F-16, зауваживши, що їхня підготовка вже розпочалася.

Раніше влада Данії повідомила, що готова передати Україні винищувачі F-16, але за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки. Данія має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються. Однак зараз Данія замінює F-16 на більш сучасні винищувачі F-35.

До слова, українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі F-16 швидше, ніж передбачають наші партнери. Військові можуть встигнути за чотири місяці.

Теги: військові навчання винищувач F-16

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