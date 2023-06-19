Виробник F-16 готовий також надати будь-які модифікації F-16, а також обладнання та системи

Голова американської компанії Lockheed Martin, одного з лідерів оборонної промисловості США, заявив, що виробник F-16 готовий навчати українських пілотів. Про це в інтерв'ю британській газеті Financial Times розповів головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон.

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«Ми готові не тільки заповнити потреби в нових F-16, але й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи», – сказав Сент-Джон.

Глава компанії наголосив, що рішення може бути ухвалене лише внаслідок переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками. Сам виробник ніяк не впливає на рішення про передачу винищувачів Україні.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подякував союзникам за ініціативу з тренування українських пілотів на винищувачах F-16, зауваживши, що їхня підготовка вже розпочалася.

Раніше влада Данії повідомила, що готова передати Україні винищувачі F-16, але за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки. Данія має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються. Однак зараз Данія замінює F-16 на більш сучасні винищувачі F-35.

До слова, українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі F-16 швидше, ніж передбачають наші партнери. Військові можуть встигнути за чотири місяці.