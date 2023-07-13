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Болгарія готує для України близько 100 бронетранспортерів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Болгарія готує для України близько 100 бронетранспортерів
Івайло Мірчев, депутат від коаліції «Продовжуємо зміни»–«Демократична Болгарія»
фото з відкритих джерел

Проєкт рішення буде поданий до парламенту вже сьогодні

Болгарія може передати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів МВС в якості військової допомоги. Про це, як повідомив кореспондент «Главкома», в ефірі bTV заявив депутат від коаліції «Продовжуємо зміни»–«Демократична Болгарія» Івайло Мірчев.

Мірчев розповів, що бронетранспортери були випущені в 1960-1970-х роках і були придбані тодішніми внутрішніми військами, але, фактично, не використовувались.

До реалізації ініціативи залучені прем'єр-міністр Ніколай Денков, міністри внутрішніх справ і оборони, голова парламентського комітету з питань оборони Хрісто Гаджев, лідер партії ГЄРБ (партнер «Продовжуємо зміни»–«Демократична Болгарія» в проурядовій коаліції) Бойко Борисов.

Планується, що проєкт рішення буде поданий сьогодні до парламенту і підтриманий більшістю, яку представляють ГЄРБ, «Продовжуємо зміни»–«Демократична Болгарія», а також «Рух за права і свободи».

«Наша мета полягає в тому, щоб після того, як ми надішлемо ці близько 100 бронетранспортерів, ми отримали американську допомогу для зміцнення нашої обороноздатності. Сподіваємося, що пропозиція яка була станом на грудень 2022 року, все ще актуальна. Переговори тривають», – зазначив Мірчев.

Раніше повідомлялося, що Болгарія продовжуватиме надавати допомогу Україні as long as needed, тобто до тих пір, поки це буде необхідно. 

До слова, для чинного уряду Болгарії не стоїть питання, хто є агресором і хто є жертвою агресії, і він добре розуміє наскільки важливою є допомога Україні.

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Теги: Болгарія війна Україна ЗСУ

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