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Порошенко передав десантним бригадам чотири тисячі фугасних снарядів з «привітами русні»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко передав десантним бригадам чотири тисячі фугасних снарядів з «привітами русні»
Боєприпаси не прості, а з персональними «побажаннями» ворогам – їх за донати ГО «Справа Громад» на допомогу ЗСУ могли «передати» усі охочі
фото: Європейська солідарність

«Будь-яка наша допомога врешті-решт зводиться до одного: менше окупантів – ближче перемога»

Чотири тисячі фугасних снарядів, які будуть використовуватись для знищення ворогів з допомогою дронів, привіз у бригади ДШВ Петро Порошенко. Десантники, які зараз воюють на східному фронті, кажуть: з нетерпінням чекали на цей спецвантаж. Такої кількості десантникам вистачить приблизно на місяць – пояснює Порошенко.

«Це ВОГи, вони використовуються для безпілотника. Ми їх давно чекали. Дякуємо Петру Олексійовичу за подарунок для знищення нашого спільного ворога – саме такого боєприпасу нам не вистачало», – говорить військовий. Хлопці розповідають: найефективніше такі засоби працюють по ворожій піхоті, але є фахівці, які ефективно знищують з допомогою цих гранат і бойову техніку.

Порошенко передав десантним бригадам чотири тисячі фугасних снарядів з «привітами русні» фото 1

Боєприпаси не прості, а з персональними «побажаннями» ворогам – їх за донати ГО «Справа Громад» на допомогу ЗСУ могли «передати» усі охочі.

«Сьогодні ми змогли забезпечити чотири десантні бригади 4000 фугасних снарядів на додачу до «мавіків», які ми нещодавно також завезли в бригади. Усі ж бачили відео, як це працює? Підлітає дрон, знаходить групку усамітнених окупантів, клік… кілька секунд, і вже трохи менше окупантів паплюжать нашу землю. Все дуже швидко та ефективно, як кажуть «одна нога тут, інша там», – пояснює Порошенко. 

Порошенко передав десантним бригадам чотири тисячі фугасних снарядів з «привітами русні» фото 2

«Тому тепер чотири бригади будуть ще більш ефективними під час нашого наступу. Будь-яка наша допомога врешті-решт зводиться до одного: менше окупантів – ближче перемога», – пише п’ятий президент. 

На початку червня Порошенко повідомив про закупівлю півтори сотні квадрокоптерів Mavic для потреб ЗСУ. Також артилеристам передали шість БПЛА Валькірія.

Як відомо, у липні в Естонії були куплені 350 безпілотників Autel для підрозділів ЗСУ – зокрема, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Вартість партії безпілотників перевищила 700 тисяч євро.  

Також 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Наразі реалізується контракт на постачання понад 20 комплексів (65 «пташок»).

Теги: Петро Порошенко зброя допомога ЗСУ

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