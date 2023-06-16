Порошенко передав десантним бригадам чотири тисячі фугасних снарядів з «привітами русні»

Боєприпаси не прості, а з персональними «побажаннями» ворогам – їх за донати ГО «Справа Громад» на допомогу ЗСУ могли «передати» усі охочі

«Будь-яка наша допомога врешті-решт зводиться до одного: менше окупантів – ближче перемога»

Чотири тисячі фугасних снарядів, які будуть використовуватись для знищення ворогів з допомогою дронів, привіз у бригади ДШВ Петро Порошенко. Десантники, які зараз воюють на східному фронті, кажуть: з нетерпінням чекали на цей спецвантаж. Такої кількості десантникам вистачить приблизно на місяць – пояснює Порошенко.

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«Це ВОГи, вони використовуються для безпілотника. Ми їх давно чекали. Дякуємо Петру Олексійовичу за подарунок для знищення нашого спільного ворога – саме такого боєприпасу нам не вистачало», – говорить військовий. Хлопці розповідають: найефективніше такі засоби працюють по ворожій піхоті, але є фахівці, які ефективно знищують з допомогою цих гранат і бойову техніку.

Боєприпаси не прості, а з персональними «побажаннями» ворогам – їх за донати ГО «Справа Громад» на допомогу ЗСУ могли «передати» усі охочі.

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«Сьогодні ми змогли забезпечити чотири десантні бригади 4000 фугасних снарядів на додачу до «мавіків», які ми нещодавно також завезли в бригади. Усі ж бачили відео, як це працює? Підлітає дрон, знаходить групку усамітнених окупантів, клік… кілька секунд, і вже трохи менше окупантів паплюжать нашу землю. Все дуже швидко та ефективно, як кажуть «одна нога тут, інша там», – пояснює Порошенко.

«Тому тепер чотири бригади будуть ще більш ефективними під час нашого наступу. Будь-яка наша допомога врешті-решт зводиться до одного: менше окупантів – ближче перемога», – пише п’ятий президент.

На початку червня Порошенко повідомив про закупівлю півтори сотні квадрокоптерів Mavic для потреб ЗСУ. Також артилеристам передали шість БПЛА Валькірія.

Як відомо, у липні в Естонії були куплені 350 безпілотників Autel для підрозділів ЗСУ – зокрема, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Вартість партії безпілотників перевищила 700 тисяч євро.

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Також 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Наразі реалізується контракт на постачання понад 20 комплексів (65 «пташок»).