ЄС готує новий пакет допомоги Україні на €50 млрд

Допомога буде у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій

Кошти будуть виплачені за умови проведення Україною реформ для покращення верховенства права та боротьби з корупцією

На тлі українського контрнаступу Європейський Союз готує пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

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За даними агенції, кошти будуть виплачені за умови проведення Україною реформ для покращення верховенства права та боротьби з корупцією.

Співрозмовник видання зазначив, що пропозиція Європейської комісії допоможе фінансувати поточні витрати українського уряду та забезпечить фінансування невідкладних пріоритетів у сфері реконструкції. Повідомляється, що реформи мають на меті вивести Україну на шлях членства в ЄС, а лідери країн вирішуватимуть, чи починати переговори про членство до кінця року.

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Зазначається, що про пакет буде оголошено у вівторок, 20 червня, перед конференцією в Лондоні, до нього все ще можуть вноситися зміни.

За словами джерела, Єврокомісія хоче уникнути обтяжливості у відновленні для України, тому допомога буде надана у формі грантів, пільгових позик та гарантій. План фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, а не запозичень на ринках. Пропозиція, яка є частиною довгострокового бюджету ЄС, охоплюватиме період із 2024 до 2027 року.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Стотенберг заявив, що Україна отримає довгострокову допомогу від країн НАТО у Вільнюсі. За його словами, НАТО ухвалить пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. На думку Столтенберга, це наблизить Україну до Альянсу.

Також стало відомо, що два фінансових гіганти зроблять крок для відновлення України.