ЄС відреагував на наміри Росії провести «вибори» на окупованих територіях України

ЄС засудив Росію за наміри провести так звані «вибори» на захоплених територіях України

Рішення російської ЦВК щодо «виборів» на окупованих українських територіях є порушенням норм міжнародного права

Європейський Союз засудив Росію за наміри провести так звані «вибори» на захоплених територіях України у вересні. Про це йдеться у заяві головного речника Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петера Стано, пише «Європейська правда».

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Він назвав рішення російської ЦВК щодо «виборів» на окупованих українських територіях порушенням норм міжнародного права.

«Це ще одна спроба Росії у намаганні надати легітимності її незаконному військовому контролю та спробі анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь», – підкреслюється у заяві.

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Речник Єврокомісії наголосив, що такі наміри є серйозним порушенням Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

«Росія не має жодних законних підстав для таких дій на території України», – додав Стано.

Він зазначив, що усі причетні до організації цих «виборів», зокрема й політичне керівництво РФ, будуть притягнуті до відповідальності.

Петера Стано підкреслив, що Росія має негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Нагадаємо, 15 червня Центральна виборча комісія РФ призначила на 10 вересня «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.