ЄС відреагував на наміри Росії провести «вибори» на окупованих територіях України
Рішення російської ЦВК щодо «виборів» на окупованих українських територіях є порушенням норм міжнародного права
Європейський Союз засудив Росію за наміри провести так звані «вибори» на захоплених територіях України у вересні. Про це йдеться у заяві головного речника Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петера Стано, пише «Європейська правда».
Він назвав рішення російської ЦВК щодо «виборів» на окупованих українських територіях порушенням норм міжнародного права.
«Це ще одна спроба Росії у намаганні надати легітимності її незаконному військовому контролю та спробі анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь», – підкреслюється у заяві.
Речник Єврокомісії наголосив, що такі наміри є серйозним порушенням Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
«Росія не має жодних законних підстав для таких дій на території України», – додав Стано.
Він зазначив, що усі причетні до організації цих «виборів», зокрема й політичне керівництво РФ, будуть притягнуті до відповідальності.
Петера Стано підкреслив, що Росія має негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Нагадаємо, 15 червня Центральна виборча комісія РФ призначила на 10 вересня «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
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