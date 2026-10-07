Єврокомісія пропонує обмежити доступ українського зерна до ринку ЄС навіть після вступу до блоку

Україну будуть стимулювати відновлювати експорт до Північної Африки та Близького Сходу

Єврокомісія планує захистити європейських фермерів від конкуренції через масштабність українського агросектору

У межах підготовки до розширення Європейського Союзу Єврокомісія висунула ініціативу щодо введення спеціальних обмежень для українського аграрного сектору. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Єврокомісарка з питань розширення Марту Кос зазначила, що пропозиція передбачає позбавлення окремих видів продукції з України фінансової підтримки ЄС та виключення українських зернових із Загальної аграрної політики блоку.

Зазначені заходи покликані захистити європейських фермерів від конкуренції через масштабність українського агросектору, а також стимулювати Україну відновлювати експорт до регіонів Північної Африки та Близького Сходу.

У Єврокомісії наголошують, що такі умови не завадять набуттю Україною повноправного членства в ЄС, але стануть частиною переговорної позиції щодо сільського господарства.

Як відомо, Росія посилила повітряну кампанію проти України, завдаючи ударів по містах, критичній інфраструктурі та портах Чорного моря. Наслідки цієї кампанії можуть вийти далеко за межі України, оскільки під загрозою опинилися експорт зерна та продовольча безпека інших країн.



Як зазначає Financial Times, з липня російські удари по українських чорноморських портах фактично паралізували значну частину їхньої роботи. Через пошкодження портової інфраструктури українські аграрії стикаються з проблемами під час вивезення врожаю, а частина зерна залишається на складах або продається за заниженими цінами.

Варто нагадати, що російські війська атакували двома дронами турецьке цивільне судно в нейтральних водах Чорного моря. На його борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. Унаслідок атаки загинув капітан, ще одна людина наразі вважається зниклою безвісти.