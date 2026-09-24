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Росіяни вдарили по агропідприємству на Харківщині, загинули шестеро людей

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіяни вдарили по агропідприємству на Харківщині, загинули шестеро людей
Шестеро працівників агропідприємства загинули під час російського удару по Харківщині
фото: ДСНС

Ще 12 людей зазнали поранень, у момент атаки працівники сортували овочі

Унаслідок російського удару по Харківській області 24 вересня загинули шестеро працівників агропідприємства у Старій Гнилиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Ворог вдарив по населеному пункту трьома ракетами типу «Бандероль». У момент атаки працівники підприємства сортували овочі.

Серед загиблих — двоє чоловіків і четверо жінок. Ще 12 людей отримали поранення. Їм надається медична допомога.  На місці удару працюють рятувальники та слідчі поліції. 

Поранених госпіталізували в різні лікарні, розповів «Суспільному» директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Четверо людей перебувають у тяжкому стані – у них поранення голови, шиї.

Рятувальники на місці російського удару по Харківщині
Рятувальники на місці російського удару по Харківщині
фото: ДСНС
В момент атаки працівники сортували овочі
В момент атаки працівники сортували овочі
фото: Харківська ОВА

За словами Малинівського селищного голови Микола Семер'янова, за кількістю загиблих — це найбільший удар по громаді з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше російські війська двічі за тиждень атакували Лозівський кінний завод на Харківщині. Внаслідок ударів було знищено сотні тонн сіна та зерна, заготовлених на зиму для понад 200 коней. Люди й тварини тоді не постраждали.

Перший удар по території підприємства стався 14 вересня: російський безпілотник влучив у склад, де зберігалося понад 300 тонн вівса та інші матеріальні цінності. За попередніми оцінками, збитки підприємства сягатимуть мільйонів гривень.

Теги: смерть аграрії Харківщина рятувальники овочі поранення

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