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Пів року за ґратами. Суд зменшив заставу ексміністру Сольському

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Пів року за ґратами. Суд зменшив заставу ексміністру Сольському
Микола Сольський підозрюється у махінаціях із зерном
фото: Мінагрополітики/Facebook

Наприкінці березня Микола Сольський отримав підозру і заїхав до хмельницького ізолятору

Суд продовжив арешт до 27 вересня міністра аграрної політики та продовольства у 2022-2024 роках Миколи Сольського. При цьому Феміда, вперше за пів року з моменту обрання запобіжного заходу експосадовцю, суттєво зменшила розмір застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Суд визначив нову суму застави – 49,92 млн грн замість 63,7 млн грн. Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього розповсюджуватиметься низка обмежень, визначена судом: прибувати до прокурора, слідчого, слідчого судді та суду за першим викликом;  не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками і здати на зберігання до відповідних органів державної влади закордонні паспорти.

У суді прокурор і слідчий заявили, що у кримінальному провадженні, в якому фігурує Сольський, необхідно провести велику кількість слідчих дій. По-перше, проаналізувати інформацію банківських установ щодо руху коштів ТОВ «Волиця -Агро» після вчинення шахрайських дій. По-друге, долучити висновок судово-економічної експертизи. По-третє, отримати висновок Державної аудиторської служби України щодо перевірки договірних відносин між ПВКФ «Поділля Агропродукт» та ТОВ «Волиця Агро».

«На даному етапі кримінального провадження існує обґрунтована ймовірність того, що перебуваючи на волі, підозрюваний може узгодити позиції з іншими фігурантами провадження, впливати на хід досудового розслідування або іншим чином перешкоджати встановленню істини у справі. Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного», – зазначено в ухвалі суду.

Крім того, Феміда продовжила запобіжні заходи двом спільникам ексміністра Сольського. Зокрема, директору ТОВ «Волиця Агро» Олександру Прокопцю – нічний домашній арешт; технічному директору ТОВ «Волиця Агро» – тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму 832 тис. грн.

Як стало відомо «Главкому», 18 червня Господарський суд Києва відкрив справу про банкрутство ТОВ «Волиця Агро», власником якого є киянин Олексій Оленченко. Водночас слідство вважає його номінальним керівником, а фактичний контроль за агрокомпанією здійснював Микола Сольський.

Сам Сольський уже пів року перебуває у хмельницькому СІЗО.

Як повідомляв «Главком», 27 березня 2026 року Микола Сольський отримав підозру як організатор схеми щодо махінацій із зерном. Окрім нього, з підозрами ще двоє осіб. За даними слідства, підозрювані намагалися продати сім тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично – порожній.  

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили «Главкому», станом на початок травня, в інших областях розслідується ряд кримінальних проваджень за фактами вчинення аналогічних правопорушень посадовими особами ТОВ «Волиця Агро». Питання щодо можливості об’єднання цих кримінальних проваджень в одне буде вирішено у випадку зміни підслідності та визначення єдиного органу досудового розслідування, додали у прокуратурі.

Додамо, що розслідування у справі Сольського триває за двома епізодами: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (частина 5 статті 190 Кримінального кодексу) і легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (частина 2 статті 209 Кримінального кодексу).

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Теги: війна СІЗО зерно Хмельницький Микола Сольський підозра

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