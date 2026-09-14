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Робота портів Великої Одеси різко скоротилася: названо масштаб

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Робота портів Великої Одеси різко скоротилася: названо масштаб
Пошкоджено або частково знищено 1 173 об'єкти портової інфраструктури
фото з відкритих джерел

Микола Калашник: держава шукає альтернативні маршрути для вантажів

Після 22 липня вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у Telegram за підсумками наради в Одесі, пише «Главком».

Росія атакує портову інфраструктуру та цивільні судна

За словами Калашника, Росія системно завдає ударів по портовій інфраструктурі та цивільному судноплавству: під атаками опиняються порти, причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 1 173 об'єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна.

За оцінкою міністра, падіння перевалки вантажів після 22 липня – це прямий удар не лише по українському експорту та економіці, а й по продовольчій безпеці інших держав, які залежать від поставок через українські порти.

Нараду в Одесі провели щодо роботи морського коридору, стабільності логістики та безпеки судноплавства. Участь у ній взяли народні депутати, представники командування Військово-морських та Повітряних сил, Одеської обласної військової адміністрації, Адміністрації морських портів України, «Укрзалізниці», Адміністрації судноплавства, Українського Дунайського пароплавства та портового бізнесу. Учасники обговорили поточну ситуацію в галузі та рішення, необхідні для продовження її роботи.

Робота портів Великої Одеси різко скоротилася: названо масштаб фото 1
фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Порти шукають альтернативні маршрути

Окремо учасники наради обговорили умови роботи портового бізнесу: захист людей, суден та інфраструктури, фінансові умови, страхування, компенсацію збитків і вартість логістики.

«Бізнес має продовжувати працювати навіть за нинішнього рівня загроз. Завдання держави – створити для цього можливості. Разом шукаємо альтернативні маршрути для вантажів, насамперед через залізницю та дунайські порти», – заявив Калашник.

Робота портів Великої Одеси різко скоротилася: названо масштаб фото 2
Робота портів Великої Одеси різко скоротилася: названо масштаб фото 3

За словами міністра, ця розмова була потрібна саме в такому форматі – без загальних формулювань, з конкретними проблемами, які сьогодні стримують роботу портів, та рішеннями, які необхідно ухвалити.

Нагадаємо, у липні через російські атаки рух суден українським морським коридором повністю зупинився: 22 липня, попри пік збору врожаю, коридором не пройшло жодне судно, і Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН. 

Водночас Україна шукає альтернативні шляхи експорту: раніше «Главком» писав про новий залізничний маршрут для зерна через Молдову до румунської Констанци, який зі своїм молдовським колегою обговорював і сам Калашник. 

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Теги: росія страхування Микола Калашник порт Україна держава зерно Одещина бізнес ворог

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