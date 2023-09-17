Живий чи мертвий? Кадиров опублікував відео

Рамзан Кадиров опублікував відео нібито з прогулянки, щоб розвіяти чутки про свою смерть

Після хвилі повідомлень про кому, і навіть про смерть пособника Путіна, на його каналі з'явилося відео, яке має щось спростувати

Лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував відео нібито з прогулянки, щоб розвіяти чутки про свою смерть, які активно почали ширитися мережею.

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Кадиров порадив всім тим, хто вірить у його смерть «прогулятися на свіжому повітрі та упорядкувати думки».

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«Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить», – написав Кадиров.

Нагадаємо, українська розвідка нещодавно повідомляла, що глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у тяжкому стані через стан здоров’я, у нього загострилися хвороби.

Натомість інгушський журналіст Магомед Торієв заявив, якщо Рамзан Кадиров дійсно в комі, він буде в ній рівно доти, доки в Кремлі не ухвалять рішення, хто стане на його місце. Ну а вже потім Кадирову влаштують почесні похорони.

Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров з'явився на публіці та видав порцію нових погроз. Під час спілкування з російськими пропагандистами Кадиров виглядав хворобливо. Обличчя «піхотинця Путіна» буквально ледь вмістилося в об'єктиві камер.