Дитячу книжку Євгена Пригожина можна придбати за $38 тисяч

Дитяча книга, яку Пригожин написав з дітьми, коштує зараз в Росії шалених грошей

Один екземляр дитячої книги, яку терорист Пригожин написав у 2022 році, є навіть у Путіна

Дитяча книжка «Індрагузік», написана Євгеном Пригожиним, продається на Avito (російський інтернет-сервіс для розміщення оголошень про товари та нерухомість) за 3,6 мільйона рублів (приблизно $38 тис). Про це пише Telegram-канал Shot Перевірка.

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Ватажок ПВК «Вагнер» написав книгу разом із своїми дітьм. Це історія про героя Індрагузика, який жив на театральній люстрі, подорожував струмком, спав на чистій носовій хустці в гостях у Великого Індрагузика, їздив у метро в згорнутому в трубочку журналі, знаходив нових друзів, побував у королівстві індрагузіків і знайшов чарівницю.

«Перша книжка – це світ мого дитинства, у другій я збираюся описати пригоди Індрагузика в сучасному світі. І ще: наш Індрагузик у цій книжці допоміг королю і врятував королівство, у майбутній книзі він має зробити щось героїчне», – розповідав 2003 року Євген Пригожин. Наклад книги склав тисячу екземплярів, більшість з яких автор подарував знайомим, включаючи президента Росії Володимира Путіна.

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Зазначимо, що про родину головного «вагнерівця» відомо не так багато. Дружина – Любов Пригожина. Їй 52 роки, за освітою вона хімік-фармацевт. У пари троє дітей – син Павло (1998 року народження), дочки Поліна (1992 року народження) і Вероніка (2005 року народження).

Любов Пригожина володіє маєтком під Геленджиком, в селі Кабардинка і керує ТОВ «Соінвест», якій належить ділянка біля Чорного моря в 39 тис. кв. м.

За інформацією російських ЗМІ, син, Павло Пригожин – власник великого бізнес-центру на Синопській набережній і компаніями «Лахта Парк» і «Лахта Плаза». За словами самого Пригожина, його син відслужив в армії, воював у Сирії, а зараз перебуває у складі ПВК «Вагнер».

Поліна Пригожина разом з матір'ю – співвласниця «Музею шоколаду» і єдиний акціонер АТ «Легіон» та володіє дачею принца Ольденбурзького на Кам'яному острові. Вероніка Пригожина – єдиний засновник ТОВ «Ред Старс», яке володіє готелем Red Stars Hotel в центрі Санкт-Петербурга. Пригожин, дружина, син Павло і дочка Поліна знаходяться під санкціями ряду західних країн.

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Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

До слова, після ймовірної загибелі ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ. Відновідний указ розміщений на сайті Кремля. Путін зобов'язав принести присягу на вірність Росії усіх, хто виконує роботу від імені військових РФ та підтримує те, що Москва називає «спеціальною військовою операцією» (війну Росії проти України). Як ідеться в тексті наказу, це має «сформувати духовно-моральні засади оборони Росії».