Кадиров видав чергову порцію погроз та здивував зовнішнім виглядом

Обличчя лідера Чечні сильно набрякло

Лідер Чечні Рамзан Кадиров з'явився на публіці та видав порцію нових погроз. Під час спілкування з російськими пропагандистами Кадиров виглядав хворобливо. Обличчя «піхотинця Путіна» буквально ледь вмістилося в об'єктиві камер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Традиційно лідер Чечні заявив, що на Україні окупанти зупинятися не збираються, а підуть далі, «воювати з країнами, які не поважають Коран».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«100% ми переможемо. Я впевнений. Ми з Україною покінчимо і далі підемо – у ті країни, де ображали та ображають священний Коран», – заявив він.

Зазначимо, російські пропагандисти дедалі частіше повідомляють про стан здоров'я Кадирова та його товариша, депутата Держдуми Адама Делімханова. Нещодавно вони вдвох вийшли у прямий ефір в Instagram, під час якого видали дивну заяву.

При цьому обличчя Кадирова було розпухлим, а на його пальці був дивний предмет. Раніше Кадиров заявляв, що це електронний пристрій для читання молитов, хоча журналісти підозрювали, що це нібито може бути медичний пристрій на кшталт пульсоксиметра.

Деякі російські ЗМІ писали, що історія про перебування у реанімації Делімханова та Кадирова була придумана ними самими для того, щоб приховати поїздку на хадж до Мекки. Обидва дуже побоювалися замаху і розіграли виставу, начебто перебувають при смерті. Причому їхній страх був настільки великий, що підключили навіть родичів Кадирова.