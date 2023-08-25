Втопила мати? Подробиці смерті двох хлопчиків на Рівненщині
Жінка зізналась у вбивстві своїх синів
Жительку міста Вараш, що Рівненщині, підозрюють у вбивстві двох своїх дітей віком 6 та 7 років. За даними слідчих, жінка втопила синів у місцевому кар'єрі. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської прокуратури.
Слідчі встановили, що старшого сина вона занурила у воду і утримувала його в такому положенні поки дитина не втопилася і не перестала чинити спротив.
«Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення», – йдеться у повідомленні.
За інформацією Нацполіції Рівненської області, до водойми прибіг 37-річний батько: одного із синів він зумів дістати самотужки. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази.
Із 42-річною жінкою спілкувалися слідчі із залученням профільних спеціалістів. У скоєному вона зізналася.
Жінці оголосили про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх осіб (п.п.1,2 ч.2 ст. 115 КК України). Сьогодні, 25 серпня, суд обере для неї міру запобіжного заходу.
Максимальне покарання, передбачене статтею, – довічне ув'язнення.
Нагадаємо, на Харківщині планшет вбив 11-річну дівчинку. Трагедія сталась у селі Павлівка Богодухівського району Харківської області 7 серпня о 1:05. За попередніми даними слідства, дитина гралась на планшеті, коли пристрій заряджався. Раптово він вибухнув. Від отриманих травм дитина загинула на місці трагедії.
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