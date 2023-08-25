Втопила мати? Подробиці смерті двох хлопчиків на Рівненщині

Жінка зізналась у вбивстві своїх синів

Жительку міста Вараш, що Рівненщині, підозрюють у вбивстві двох своїх дітей віком 6 та 7 років. За даними слідчих, жінка втопила синів у місцевому кар'єрі. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської прокуратури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідчі встановили, що старшого сина вона занурила у воду і утримувала його в такому положенні поки дитина не втопилася і не перестала чинити спротив.

«Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією Нацполіції Рівненської області, до водойми прибіг 37-річний батько: одного із синів він зумів дістати самотужки. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату – хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази.

Одного із синів батько намагався реанімувати Скірншот із відео

Із 42-річною жінкою спілкувалися слідчі із залученням профільних спеціалістів. У скоєному вона зізналася.

Жінці оголосили про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх осіб (п.п.1,2 ч.2 ст. 115 КК України). Сьогодні, 25 серпня, суд обере для неї міру запобіжного заходу.

42-річній жінці загрожує довічне Скріншот із Facebook

Максимальне покарання, передбачене статтею, – довічне ув'язнення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, на Харківщині планшет вбив 11-річну дівчинку. Трагедія сталась у селі Павлівка Богодухівського району Харківської області 7 серпня о 1:05. За попередніми даними слідства, дитина гралась на планшеті, коли пристрій заряджався. Раптово він вибухнув. Від отриманих травм дитина загинула на місці трагедії.