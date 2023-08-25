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«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував загибель Пригожина лише через добу
фото з відкритих джерел

Кадиров зазначив, що загибель Пригожина – велика втрата для держави.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров назвав загибель очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожна «великою втратою для держави». Про це він написав у своєму Telegram.

Він підкреслив, що вони з Пригожиним довго товаришували і разом розв'язували «складні питання» і навіть вручив Кадирову медаль «Вагнера» «За особливі заслуги».

«Євген Вікторович був дуже активним для своїх років, був важливою персоною державного масштабу. Але останнім часом він або не бачив, або не хотів бачити повну картину того, що відбувається в країні. Я просив його залишити особисті амбіції для справ першочергової державної важливості. Решту можна було вирішити потім. Але такий уже він, Пригожин, зі своїм залізним характером і бажанням добитися свого просто тут і зараз», – написав Кадиров.

Також він відзначив, що Пригожин вніс значний внесок у війну проти України, і цю заслугу у нього не відібрати. Його загибель - велика втрата для держави.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна.

До слова, тіло Євгена Пригожина офіційно упізнано в морзі, його впізнав один із командирів ПВК «Вагнер».

Reuters із посиланням на двох американських чиновників повідомляло, що авіакатастрофа, у якій загинув Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «земля-повітря».

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Теги: земля авіакатастрофа бізнес Рамзан Кадиров смерть повітря

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