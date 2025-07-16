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Каллас закликала США поділити відповідальність за постачання зброї для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Каллас закликала США поділити відповідальність за постачання зброї для України
Каллас: Америка та Європа мають діяти спільно, адже лише тоді ми зможемо справді натиснути на Путіна
фото з відкритих джерел

Кая Каллас: «Ми вітаємо заяву президента Трампа щодо наміру надати Україні більше зброї, але ми хотіли б, щоб США розділили цей тягар»

Сполучені Штати повинні розділити з Європою відповідальність за постачання та закупівлю озброєння для України. Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції, повідомляє «Главком».

«Ми вітаємо заяву президента Трампа щодо наміру надати Україні більше зброї. Водночас ми хотіли б, щоб США розділили цей тягар. Америка та Європа мають діяти спільно, адже лише тоді ми зможемо справді натиснути на Путіна, щоб змусити його до серйозних переговорів», – зазначила Каллас.

Вона наголосила, що єдиний шлях зупинити війну – це змусити російського диктатора припинити бойові дії. «Його потрібно змусити. Це єдиний спосіб», – резюмувала вона.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Нагадаємо, газета Financial Times писала, що президент США під час приватної розмови закликав президента України Володимира Зеленського активізувати удари по території РФ та поцікавився, чи зможе Київ завдати удару по Москві. Телефонна розмова, за даними видання, відбулася 4 липня. Двоє співрозмовників Financial Times розповіли, що під час бесіди Трамп запитав у Зеленського, чи готова Україна завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії за умови отримання відповідної зброї від США.

Згодом у Білому домі звинуватили газету Financial Times у тому, що там перекрутили слова Трампа про можливість України вдарити по Москві та Санкт-Петербургу.

Речниця Керолайн Левітт заявила, що FT «сумно відома тим, що заради привернення уваги вириває слова з контексту». «Президент Трамп просто поставив запитання, а не заохочував подальші вбивства. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні», – сказала вона.

Теги: США Європа озброєння Кая Каллас

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