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Трамп пообіцяв наповнити стратегічний нафтовий резерв

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп пообіцяв наповнити стратегічний нафтовий резерв
Трамп активно взявся за нафту
ілюстрація: espreso.tv

Трамп пообіцяв поповнити стратегічний нафтовий резерв за відповідної кон'юнктури

Президент США Дональд Трамп пообіцяв поповнити стратегічний нафтовий резерв (SPR) країни за відповідної ринкової кон'юнктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Першого дня другого президентського терміну він уже обіцяв заповнити SPR «до самого верху».

Схвалений напередодні Сенатом бюджетний законопроєкт Трампа передбачає скорочення обсягу коштів на поповнення резерву до $171 млн з $1,3 млрд. Тепер проєкт має розглянути Палаті представників Конгресу.

Попередній президент США Джо Байден кілька разів продавав нафту зі SPR, внаслідок чого резерв досяг мінімального рівня за 40 років. Зокрема він продав рекордні 180 млн. барелів після початку повномасштабної війни Україні.

Постачання нафти в SPR, заплановані після її купівлі при Байдені в 2024 році, затримуються на сім місяців. З очікуваних до постачання в січні-травні 15,8 млн барелів в резерв надійшло лише 8,8 млн барелів. Адміністрація Трампа пов'язує це з технічними проблемами.

Зараз обсяг SPR становить близько 403 млн барелів проти максимальних за всю історію 727 млн барелів у 2009 році. Проте це найбільший екстрений резерв нафти у світі.

Нагадаємо, біля узбережжя Лівії вибухнув нафтовий танкер Vilamoura, який перевозив мільйон барелів нафти. Судно нещодавно заходило до російських портів.

Зазначається, що 27 червня 2025 року на танкері Vilamoura стався вибух у моторному відділенні. Подія трапилась під час переходу судна із лівійського порту Ез-Зувайтіна за 150 км на північний схід від територіальних вод Лівії. Танкер перебував під прапором Маршалових островів.

До слова, ціна на нафту марки Urals в російських портах упала нижче встановленої Заходом стелі у $60.

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Теги: Дональд Трамп США нафта

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