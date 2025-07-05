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Атака безпілотників на Росію, закон Трампа: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака безпілотників на Росію, закон Трампа: головне за ніч
У Росії лунали вибухи
скріншот з відео

Ймовірно, метою атаки у Чебоксарах могло бути одне з промислових підприємств на півдні міста 

Безпілотники атакували Росію, вибухи пролунали у різних областях, Трамп підписав закон про податки та витрати, який називає «великим та прекрасним», у США сталася масштабна повінь та забрала не одне життя, а Пентагон провів перевірку боєприпасів. «Главком» зібрав головні події ночі проти 5 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Росії

Росію атакують безпілотники: вибухи пролунали у Чебоксарах, у Саратовській, Воронезькій та Ленінградській областях, передає «Главком». Зазначається, що сильні вибухи чули поблизу села Лапсари, розташованого за 10 км від міста. За попередньою інформацією, метою атаки могло бути одне з промислових підприємств на півдні Чебоксар.

Щонайменше вісім вибухів пролунало у місті Енгельс у Саратовській області Росії. Місцеві жителі повідомляють про активну роботу систем протиповітряної оборони. 

У Борисохлебовську у Воронезькій області також гучно. Місцеві пишуть про атаку на аеродром. 

Трамп підписав закон, який викликав хвилю критики

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав новий закон про податки і витрати, до якого включено низку пріоритетів з його передвиборчої кампанії. «Мегазаконопроєкт» не один раз критикували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Церемонія підписання відбулася 4 липня в Білому домі з нагоди Дня Незалежності США. Перед цим над резиденцією пролетіли винищувачі F-35 Повітряних сил США.

«Це справді – обіцянки дані, обіцянки виконані», – заявив Трамп перед підписанням документа. Він також назвав новий закон «найбільшою перемогою на сьогодні».

Повінь у Техасі

У центрально-південному Техасі щонайменше 13 людей загинули внаслідок раптової повені, яка сталася у п’ятницю, 4 липня, вздовж річки Гвадалупе. Також з літнього табору в окрузі Керр зниклими безвісти вважають близько 20 дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters.

Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для кількох районів після того, як протягом короткого часу там випало до 30 сантиметрів опадів. 

«Це сталося дуже швидко, менш ніж за дві години. Подібне не вдалося передбачити навіть за допомогою радара», – розповів Райс журналістам.

Шериф округу Керр підтвердив загибель 13 людей. Крім того, за словами віцегубернатора Техасу Дена Патріка, з-поміж понад 700 дітей, які перебували в місцевому таборі, зниклими вважаються 23 дівчинки.

Атака на Харківщину

У ніч на 5 липня російська окупаційна армія атакує Україну «шахедами». Вже є влучання на Харківщині та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За інформацією Синєгубова, є влучання ворожого безпілотника в місті Чугуїв на Харківщині. Попередньо, через атаку є троє постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик.

Також ворог здійснив обстріл міста Куп’янськ. За попередніми даними, постраждалих двоє. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Пентагон провів перевірку боєприпасів

Пентагон тимчасово призупинив постачання зброї Україні, щоб перевірити власні запаси боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Як зазначається, рішення ухвалили на тлі занепокоєння щодо можливого виснаження арсеналу. У США хотіли переконатися, що продовження допомоги Україні не зашкодить обороноздатності американських збройних сил.

Перевірка не виявила критичного дефіциту. За словами джерел, рівень деяких високоточних боєприпасів дещо знизився, але не досяг мінімально допустимого рівня. 

Теги: Пентагон безпілотник росія вибух Харківщина США закон Дональд Трамп

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