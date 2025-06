Тисячі американців вийшли на протести проти ударів США по Ірану

Громадяни США незадоволені зовнішньою політикою адміністрації Трампа

Тисячі мешканців Нью-Йорка вийшли на масштабні антивоєнні протести після того, як військово-повітряні сили США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. Демонстрації стали відповіддю громадянського суспільства на різку ескалацію напруженості Близького Сходу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MSNBC News.

Епіцентром протестного руху стала знаменита площа Таймс-сквер – серце Мангеттена та один із символів американської культури. Подібні акції відбулися у багатьох містах США, демонструючи невдоволення громадян зовнішньою політикою адміністрації президента Дональда Трампа.

На кадрах, поширених американськими ЗМІ, видно сотні демонстрантів, що заповнили вулиці Нью-Йорка. Протестувальники вийшли на мітинги з гаслами Stop the war on Iran («Зупиніть війну в Ірані» – «Главком») та Trump is a war criminal («Трамп – військовий злочинець» – «Главком»). Багато учасників акції висловлюють стурбованість тим, що дії США можуть призвести до повномасштабного військового конфлікту з непередбачуваними наслідками.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня президент США Дональд Трамп оголосив про проведення військової операції проти Ірану. Військово-повітряні сили США атакували три ключові ядерні об'єкти Ісламської Республіки. Головною мішенню став завод зі збагачення урану у Фордо – стратегічний об'єкт, розташований глибоко під землею. Його центрифуги захищені стометровою скелею та потужним шаром залізобетону, що тривалий час вважалося надійним захистом від можливих авіаударів.

Для ураження такої укріпленої мети американські військові використали спеціальні протибункерні бомби, якими оснастили стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit. За даними військових експертів, ці літаки-невидимки здатні долати сучасні системи ППО та доставляти високоточні боєприпаси великої потужності. Одночасно з повітряною атакою американські підводні човни випустили крилаті ракети Tomahawk по ядерних об'єктах в Ісфахані та Натанзі – двом іншим ключовим центрам іранської ядерної програми.

Після операції Дональд Трамп заявив про повний успіх, стверджуючи, що ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану були «повністю знищені». Проте іранська сторона спростовує цю інформацію, заявляючи, що завод у Фордо отримав лише часткові ушкодження та продовжує функціонувати.

Після ударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану деякі офіційні особи також висловили сумніви щодо того, чи здатна одна бомбардувальна операція здатна повністю зупинити іранську ядерну програму.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати. Президент США Дональд Трамп також не виключає можливості зміни влади в Ірані.