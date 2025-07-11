Голова МЗС РФ знову повторив кремлівську пропаганду про те, що Україні нібито «потрібна територіальна цілісність для того, щоб гнобити всі права російського і російськомовного населення»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров передав державному секретарю США Марко Рубіо добірку цитат президента України Володимира Зеленського та його соратників про необхідність знищувати росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Я вчора Марку Рубіо передав невеличку вижимку з цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака, Подоляка, де прямо йдеться про необхідність «знищувати русню», – сказав Лавров.

Голова МЗС РФ знову повторив кремлівську пропаганду про те, що Україні нібито «потрібна територіальна цілісність для того, щоб гнобити всі права російського і російськомовного населення, а незгодних винищувати фізично».

Нагадаємо, 10 липня держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори у Куала-Лумпурі. Зустріч тривала 50 хвилин. На переговорах були також присутні заступник держсекретаря США з політичних справ Елісон Гукер та директор з питань політичного планування Держдепу Майкл Ентон, а також в. о. директора департаменту Північної Атлантики МЗС РФ Кирило Михайлов та начальник відділу департаменту Північної Атлантики Олександр Посилкін.