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Дипломатичні можливості припинення війни в Україні вичерпані

glavcom.ua
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фото: Reuters

Про нові тенденції в США та Європі

Останнім часом міжнародна атмосфера довкола України почала відчутно покращуватися, а ставлення до Путіна – погіршуватися. Як у Вашингтоні, так і в Європі.

Серед причин – розчарування Трампа після останньої розмови з Путіним, нові масовані обстріли України та скандал із тимчасовим призупиненням, а потім поновленням постачання західної зброї.

У США емоційні заяви Президента й Держдепартаменту щодо підтримки України були спробою реабілітуватись в очах суспільства на фоні публічних дискусій «хто винен». У європейських столицях знову наголошують: безпека Європи неможлива без підтримки Києва.

Підсумував останні тенденції Канцлер ФРН Мерц, який заявив, що дипломатичні можливості припинення війни в Україні «вичерпані».

Все це співпало в часі з деякими важливими політичними рішеннями. Європейський суд з прав людини визнав порушення РФ у справах України й Нідерландів. Єврокомісія планує включити 100 млрд євро підтримки України в наступний бюджет ЄС. Європарламент ухвалив резолюцію про гуманітарну ціну російської агресії.

Проведення чергової конференції з відновлення України в Римі дало можливість західним партнерам озвучити нові ініціативи. Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про потребу у новому «плані Маршалла» для України. Президент Чехії Петр Павел представив свій план повоєнної відбудови.

Втім, ці пропозиції та документи самі по собі не змінять ситуацію на фронті. Вони мають рекомендаційний або середньостроковий характер і часто ігноруються Москвою. Вони також не впливають безпосередньо на конкретні рішення урядів, Європейської ради чи Єврокомісії.

Словаччина й далі блокує ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС, а заклики Європарламенту щодо передачі Україні російських активів поки не мають практичного результату.

Попри це, всі ці дії формують для України вікно можливостей. Є шанс, що західні партнери почнуть діяти більш злагоджено в питанні завершення війни – з усвідомленням, що успіх залежить не від чергових беззмістовних переговорів з Росією чи поступок Путіну, а від системного тиску на нього.

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Джерело
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Теги: США Європа росія війна

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