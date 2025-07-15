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Трамп підтримує удари України по Москві? Версія Financial Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп підтримує удари України по Москві? Версія Financial Times
Трамп запитав Зеленського, чи зможе Україна атакувати військові об'єкти в глибині Росії
фото: Офіс президента

Президент США сигналізував про свою підтримку ударів по РФ

Президент США Дональд Трамп під час приватної розмови закликав президента України Володимира Зеленського активізувати удари по території РФ та поцікавився, чи зможе Київ завдати удару по Москві. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформовані джерела, передає «Главком».

Телефонна розмова, за даними видання, відбулася 4 липня. Двоє співрозмовників Financial Times розповіли, що під час бесіди Трамп запитав у Зеленського, чи готова Україна завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії за умови отримання відповідної зброї від США.

«Володимире, ти можеш влучити в Москву?... Ти теж можеш влучити в Санкт-Петербург?», – запитав Трамп, цитують співрозмовники. Натомість Зеленський відповів: «Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю».

За даними джерел, президент США сигналізував про свою підтримку ударів по РФ, описавши стратегію таким чином, аби «змусити їх (росіян, – «Главком») відчути біль», а Москву – сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».

Також повідомлялося, що Дональд Трамп розглядає варіант передачі Україні далекобійних крилатих ракет JASSM.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп війна росія

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