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Євген Істребін Системний аналітик

Чи справді США зняли санкції з Рособоронекспорту?

glavcom.ua
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Про «зняття» санкцій США з низки російських осіб

30 червня 2025 року 🇺🇸 OFAC оголосило про офіційне скасування 🇸🇾 сирійського санкційного режиму, замінивши його програмою PAARSS – Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions. У межах оновлення санкційних списків OFAC зняло тег [SYRIA] з низки російських організацій.

Що змінилося:

  • Рособоронекспорт (Rosoboronexport OAO) раніше перебував під сирійськими санкціями – тепер залишився тільки під антиросійськими ([EO13662], [EO14024]) і  іранськими ([IRAN-CON-ARMS]) санкціями. Санкційний статус не знято, а підстави було оновлено.
  • Російська фінансова корпорація (АТ «РФК-Банк») також втратила тег [SYRIA], але залишилася під санкціями за зв'язки з КНДР ([DPRK3]) і в рамках указу 14024 про санкції проти російських осіб.

Багато ЗМІ помилково повідомили про «виключення» Рособоронекспорту та інших компаній із санкційних списків. Це не відповідає дійсності. OFAC лише провело коригування, усунувши посилання на сирійський режим санкцій, який офіційно закрито. Усі згадані компанії залишаються під санкціями США за іншими програмами.

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Джерело
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Теги: санкції росія США

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Євген Істребін

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