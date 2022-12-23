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Канада пригрозила КНДР за постачання зброї «вагнерівцям»

Альона Боженко
glavcom.ua
Канада пригрозила КНДР за постачання зброї «вагнерівцям»
Канада пригрозила КНДР новими санкціями
фото ілюстративне

Канада вважає, що співпраця між північнокорейською диктатурою та ПВК «Вагнера» порушує міжнародне право

Канада засудила продаж Північною Кореєю озброєння російської ПВК «Вагнера» та пригрозила новими санкціями. По це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.

«Канада твердо засуджує співучасть Північної Кореї у війні Володимира Путіна проти України та її постачання озброєння групі «Вагнера» – жорстокій приватній військовій організації, яка підтримує російське незаконне вторгнення», – заявила Жолі.

За її словами, співпраця між північнокорейською диктатурою та ПВК «Вагнера» відверто порушує міжнародне право та резолюції Радбезу ООН.

«Незаконне вторгнення в Україну провалилося і російський режим став світовим вигнанцем. Укладання угоди з жорстокою диктатурою Північної Кореї свідчить лише про зростаючу ізоляцію РФ на світовій арені та плачевний стан її військової машини», – зазначила міністр.

Жолі нагадала, що Канада вже запровадила суворі санкції проти ПВК «Вагнера» та Північної Кореї.

«Ми продовжимо працювати з міжнародними партнерами щодо вирішення цих проблем і реагуватимемо, якщо постачання озброєння продовжиться. Водночас ми переконаємося, що північнокорейський та російський режими постануть перед суворими наслідками за порушення ними прав людини та міжнародного права», – наголосила Жолі.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.

Проте Міністерство закордонних справ Північної Кореї спростовує повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Теги: ПВК Вагнера озброєння Канада санкції міністр росія

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