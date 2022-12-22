Північна Корея надала зброю «вагнерівцям» – Reuters

Зброя, яку постачає Північна Корея, не вплине на динаміку бойових дій в Україні, проте «викликає занепокоєння»

Приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімного чиновника.

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«Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила першу поставку зброї, яку оплатила компанія. В минулому місяці КНДР передала ракети та снаряди для використання у ПВК Вагнера», – заявило джерело.

Чиновник, опираючись на отримані розвідувальні дані заявив, що кількість зброї, яку поставляє Північна Корея, не вплине на динаміку бойових дій в Україні, проте «викликає занепокоєння».

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Крім того, зазначається, що поставки зброї КНДР є прямим порушення резолюції Ради Безпеки ООН, тож США планують підняти це питання на Радбезі.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити.