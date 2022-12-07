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Південна Корея надіслала Україні партію військової допомоги (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Південна Корея надіслала Україні партію військової допомоги (фото)
Посольство України у Південній Кореї / Facebook

До України відправлено 100 автомобілів пікап Ssang Yong Musso та п'ять міні-екскаваторі

Україна отримала гуманітарну допомогу від Південної Кореї у вигляді 100 пікапів та п'ять міні-екскаваторів. Про це повідомляє посольство України в Республіці Корея.

«Раді повідомити, шо вчора 6 грудня , в День Збройних Сил України, з порту м. Інчхон до України відправлено 100 автомобілів пікап Ssang Yong Musso та п'ять міні-екскаваторів Doosan Dx17z в якості гуманітарної допомоги від уряду Республіки Корея. Щиро вдячні Республіці Корея за цю важливу підтримку», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що збройні сили Німеччини (Бундесвер) нададуть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п’ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs.

Нагадаємо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.

Теги: Україна окупанти росія війна Південна Корея

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