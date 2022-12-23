Північна Корея пояснила, чи передавала зброю «вагнерівцям»

КНДР заявляє, що ніколи не передавала Росії зброю

Міністерство закордонних справ Північної Кореї спростовує повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння. Про це повідомляє Reuters.

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Так у МЗС КНДР відреагували на повідомлення японських ЗМІ, що у листопаді Північна Корея відправила поїздом до Росії боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди. У США підтвердили 22 грудня, що Пхеньян завершив перше постачання зброї приватній російській військовій компанії «Вагнер».

«Неправдиве повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала боєприпаси Росії – це найабсурдніший відволікаючий маневр, який не заслуговує на будь-які коментарі чи інтерпретації», – заявив представник МЗС КНДР.

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За даними Білого дому, «вагнерівці» отримали від Північної Кореї ракети для піхоти та реактивні снаряди, щоб допомогти зміцнити російські окупаційні війська в Україні, хоча засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин відкинув це твердження, назвавши «плітками та домислами».

Також північнокорейський чиновник запевнив, що КНДР «залишається незмінною у своїй принциповій позиції з питання про «трансфер зброї» між КНДР та Росією, якого ніколи не було».

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

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Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити.