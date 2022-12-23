Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північна Корея пояснила, чи передавала зброю «вагнерівцям»

Альона Боженко
glavcom.ua
Північна Корея пояснила, чи передавала зброю «вагнерівцям»
Північна Корея спростовує звинувачення у постачанні зброї РФ
фото ілюстративне

КНДР заявляє, що ніколи не передавала Росії зброю

Міністерство закордонних справ Північної Кореї спростовує повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння. Про це повідомляє Reuters.

Так у МЗС КНДР відреагували на повідомлення японських ЗМІ, що у листопаді Північна Корея відправила поїздом до Росії боєприпаси, зокрема артилерійські снаряди. У США підтвердили 22 грудня, що Пхеньян завершив перше постачання зброї приватній російській військовій компанії «Вагнер».

«Неправдиве повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала боєприпаси Росії – це найабсурдніший відволікаючий маневр, який не заслуговує на будь-які коментарі чи інтерпретації», – заявив представник МЗС КНДР.

За даними Білого дому, «вагнерівці» отримали від Північної Кореї ракети для піхоти та реактивні снаряди, щоб допомогти зміцнити російські окупаційні війська в Україні, хоча засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин відкинув це твердження, назвавши «плітками та домислами».

Також північнокорейський чиновник запевнив, що КНДР «залишається незмінною у своїй принциповій позиції з питання про «трансфер зброї» між КНДР та Росією, якого ніколи не було».

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Представник міністерства оборони Північної Кореї заявив, що країна ніколи не постачала зброю або боєприпаси до Росії і не планує цього робити.

Читайте також:

 

Теги: росія чиновник Північна Корея боєприпаси озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північна Корея знову запустила балістичну ракету
Північна Корея знову запустила балістичну ракету
17 листопада, 07:59
Південна Корея підняла у небо винищувачі через військові літаки РФ і Китаю
Південна Корея підняла у небо винищувачі через військові літаки РФ і Китаю
30 листопада, 18:27
Південна Корея надіслала Україні партію військової допомоги (фото)
Південна Корея надіслала Україні партію військової допомоги (фото)
7 грудня, 16:51

Політика

США порушать у Радбезі ООН питання закупівлі Росією зброї в Північній Кореї
США порушать у Радбезі ООН питання закупівлі Росією зброї в Північній Кореї
Північна Корея пояснила, чи передавала зброю «вагнерівцям»
Північна Корея пояснила, чи передавала зброю «вагнерівцям»
Прем'єрка Італії планує відвідати Україну
Прем'єрка Італії планує відвідати Україну
«Кожен має підтримати». Блінкен представив українську формулу миру на зустрічі лідерів G7
«Кожен має підтримати». Блінкен представив українську формулу миру на зустрічі лідерів G7
Байден готовий зустрітись з Путіним, але є одна умова
Байден готовий зустрітись з Путіним, але є одна умова
Макрон різко відповів критикам «гарантій безпеки» для РФ
Макрон різко відповів критикам «гарантій безпеки» для РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
92K
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
25K
Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою (відео) 
18K
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна
16K
Байден готовий зустрітись з Путіним, але є одна умова
14K
Пентагон повідомив, скільки часу потрібно ЗСУ, щоб освоїти ЗРК Patriot

Новини

Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
Вчора, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту