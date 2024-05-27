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На початку повномасштабної війни пережив окупацію рідного міста. Згадаймо бучанина Ігоря Блажка

Ірина Міллер
glavcom.ua
На початку повномасштабної війни пережив окупацію рідного міста. Згадаймо бучанина Ігоря Блажка
Ігор Блажко воював на Донеччині, де прийняв і свій останній бій
колаж: glavcom.ua

Повномасштабне російське вторгнення Ігор Блажко застав у Бучі, а після звільнення Силами оборони міста й сам став на захист України у лавах ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Ігоря Блажка. 

Захищаючи Україну від російських окупантів, на східному напрямку фронту загинув військовослужбовець ЗСУ Ігор Блажко. Він був родом із Бучі Київської області, де на початку повномасштабної війни пережив окупацію. Захисникові навіки лишилося 35 років. Про втрату повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Блажко Ігор Васильович народився 13 червня 1988 року. У цивільному житті працював на будівництві.

Повномасштабне російське вторгнення чоловік застав у Бучі, а після звільнення Силами оборони міста й сам став на захист України у лавах ЗСУ.

Захисник України Ігор Блажко
Захисник України Ігор Блажко
фото бучанський міський голова Анатолій Федорук, Facebook

Ігор Блажко воював на Донеччині, де прийняв і свій останній бій. Воїн загинув 21 травня 2024 року, отримавши несумісні життя поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Прощання із захисником України відбудеться сьогодні, 27 травня, у Бучі. Спочатку біля його дому об 11:00 за адресою вулиця Тарасівська, 10б.  Поховають героя о 12:00 на бучанському кладовищі за адресою: вулиця Депутатська, 1.

«Добрий, щирий та завжди готовий підтримати. Такого воїна ми втратили… Нестерпний біль. Вічна пам’ять. Спочивай з миром, Герою!», – додав міський голова.

Ігор Блажко воював на Донеччині, де прийняв і свій останній бій
Ігор Блажко воював на Донеччині, де прийняв і свій останній бій
фото з відкритих джерел

У захисника залишилися мама Ксенія Іванівна та брат Олександр.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: Україна українці смерть пам'ять війна

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