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США ввели санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США ввели санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний
США ввела санкції проти вбивць Олексія Навального
фото із відкритих джерел

Працівники відділу виховної роботи та медичної частини виправної колонії, де утримували Навального, опинились під санкціями США

До нового пакету санкцій США увійшли співробітники пенітенціарної системи Росії, йдеться у довідці, оприлюдненій Держдепартаментом на тлі розширення обмежувальних заходів. Згідно з документом, рестрикції введено проти двох працівників виправної колонії №3, де помер опозиціонер Олексій Навальний.

Йдеться про начальників відділу виховної роботи та медичної частини виправної колонії Юрія Коновеєва та Олексія Лисюка, уточнили в Держдепі. За даними відомства, проти них уже ініційовано рестрикції Європейського союзу. Під обмежувальні заходи також потрапив начальник виправної колонії номер два Олександр Муханов, де «Навальний перебував більшу частину тримання під вартою», повідомляється у документі.

Раніше у Росії заарештували журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які працювали на Reuters та Associated Press, за звинуваченнями у нібито співпраці з командою Олексія Навального. Про це повідомляє AP. Карелін, який має подвійне громадянство – РФ та Ізраїлю, був затриманий ввечері 26 квітня у Мурманській області. Його звинувачують за статтею про екстремізм. За версією слідства, Карелін співпрацював із «Фондом боротьби з корупцією» (ФБК) та командою померлого Олексія Навального. Російська влада у 2021 році визнала ФБК екстремістською організацією.

Нагадаємо, Навальний помер 16 лютого у виправній колонії «Полярний вовк» Ямало-Ненецького автономного округу. Він відчув себе погано після прогулянки і майже одразу ж знепритомнів. Лікарям не вдалося йому допомогти. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.

Читайте також: The Wall Street Journal: Путін не віддавав прямого наказу вбити Навального

 

Теги: санкції путін вбивство Володимир Зеленський Олексій Навальний поховання влада громадянство

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