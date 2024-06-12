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Британська розвідка пояснила, чому Часів Яр важливий для Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Британська розвідка пояснила, чому Часів Яр важливий для Росії
Збройні сили РФ також, імовірно, взяли під контроль село Іванівське на південний схід від Часового Яру
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія, ймовірно, взяла під контроль село Іванівське на південний схід від Часового Яру

Російські війська, ймовірно, досягли обмеженого прориву у східне передмістя Часового Яру. Воно важливе для росіян через стратегічне розташування на плато. Про це інформує Міністерство оборони Британії у Twitter (X).

У звіті йдеться про те, що Росія, ймовірно, взяла під контроль село Іванівське на південний схід від Часового Яру. Запеклі бої точаться в районах міста, де ЗСУ намагаються зупинити просування окупантів.

«Російські війська, ймовірно, залишаються на східній стороні каналу, який проходить через місто, що є перешкодою для їхнього просування. Дуже ймовірно, що для зачистки передмістя ЗС РФ застосовують піхоту, яка рухається пішки, і що рівень втрат серед російських військ є високим», – зазначає британська розвідка.

За інформацією зі звіту, Часів Яр, ймовірно, представляє цінність для Росії через його стратегічне розташування на плато, а також його історичне використання як логістичного вузла для ЗСУ.

Нагадаємо, що противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який  декілька днів поспіль працював у військових частинах, які ведуть оборону на найбільш гарячих точках Східного фронту.

За словами Сирського, ворог зосередив на Східному напрямку найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

До слова, у ніч проти 12 червня РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА. В результаті в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Відомо, що через падіння уламків пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі Київщини – загорілося складське приміщення.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна британська розвідка Часів Яр

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