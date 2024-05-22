Росія випередила Захід у виробництві зброї на рік-два – міністр оборони Швеції

У майбутньому РФ може збільшити відрив за темпами військового виробництва і становити загрозу для всього альянсу

«Росія стала на ноги швидше, ніж євроатлантичне співтовариство»

Росія вирвалася вперед за темпами військового виробництва, порівняно із країнами НАТО. Заходу знадобиться ще рік або два, аби наздогнати агресора, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв’ю Bloomberg.

«Росія стала на ноги швидше, ніж євроатлантичне співтовариство. Я очікую, що ми наздоженемо, але я думаю, що знадобиться рік або два, поки ми не побачимо повного ефекту», – сказав Йонсон.

Міністр оборони Швеції висловив стурбованість тим, що Росія за короткий проміжок часу може ще більше вирватися вперед і становитиме військову загрозу для всього альянсу. У цьому ключі поставки зброї в Україну є невідкладним завданням, вважає він.

За словами Йонсона, шведський уряд планує потроїти виробництво артилерійських боєприпасів протягом наступних кількох років.

«Існує підвищене усвідомлення виклику та підвищене відчуття невідкладності. Однак я очікую, що ефект від масштабування буде більшим у 2025 і 2026 роках», – вважає шведський міністр.

Нагадаємо, росіяни використовують для війни в Україні снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках у Північній Кореї. Про це йдеться у звіті південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS). Ще у грудні 2023 року українські офіційні особи говорили, що снаряди з КНДР часто мають дефекти та вибухають перед пострілом, пошкоджуючи російську артилерію та міномети й навіть вбиваючи розрахунки.

До слова, уряд Великої Британії випустив черговий пресреліз, у якому розповів про роботу над установкою проти безпілотників. Експерти вважають, що ця зброя – альтернатива дорогим ракетам. При цьому вартість пострілу становитиме трохи більше 10 центів