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У Росії спалахнув черговий нафтопереробний завод: є жертви (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Росії спалахнув черговий нафтопереробний завод: є жертви (фото, відео)
Пожежу на НПЗ «Лукойл» гасять 74 співробітники МНС Росії та 22 одиниці техніки
фото: МНС Росії

Попередньо відомо про двох загиблих та одного постраждалого внаслідок пожежі на НПЗ

У російському місті Ухта, що в Республіці Комі, в неділю, 2 червня, спалахнув нафтопереробний завод «Лукойл». Про це пишуть російські Telegram-канали.

За словами очевидців, перед початком пожежі прогриміли кілька вибухів, згодом біля НПЗ піднявся стовп диму. 

За даними МНС Росії, займання розпочалося у резервуарі об'ємом 10 тисяч кубометрів, що розташований за 4 км від міста. Дах резервуару частково зруйнований.

Зараз на місці працюють співробітники оперативних служб. Вогонь зараз гасять 74 співробітники МНС Росії та 22 одиниці техніки. Причина займання не уточнюється. Триває охолодження резервуару.

Попередньо відомо про двох загиблих та одного постраждалого, його госпіталізовано у тяжкому стані.

Нагадаємо, що російський уряд із ініціативи міністерства енергетики засекретив дані про виробництво автомобільного бензину і дизельного пального в країні на тлі атак українських безпілотників.

До слова, нафтопереробний завод «Роснафти» в Туапсе відновив роботу після атак дронів у ніч на 25 січня.

Як повідомлялося, безпілотники Служби безпеки України у ніч проти 19 травня поцілили по військовому аеродрому «Кущевська» та Слов’янському нафтопереробному заводу (НПЗ) у Краснодарському краї РФ.

Раніше СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі «Усть-Луга Ойл» у Ленінградській області. Як писала агенція Bloomberg, після атак СБУ морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Це сильно бʼє по російському експорту, а значить – зменшує ресурси, які РФ може витрачати на війну.

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Теги: вибух росія війна завод

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