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Путін звільнив командувача армії, яка дислокується на Білгородщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Путін звільнив командувача армії, яка дислокується на Білгородщині
Ахмедова неодноразово критикували
фото з відкритих джерел

Приводом для звільнення Ахмедова могли стати численні скарги на генерала

Президент країни-агресорки Володимир Путін звільнив командувача 20-ї російської армії Сухраба Ахмедова. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ RT і РИА-Новости.

Зазначається, що приводом для звільнення Ахмедова могли стати численні скарги на генерала.

У листопаді 2022 року військовослужбовці зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту заявили, що за декілька днів боїв вони втратили «близько 300 людей убитими, пораненими та зниклими безвісти».

Це нібито сталося під час «незрозумілого наступу» на село Павлівка під Вугледаром, що у Донецькій області. Тоді росіяни звинувачували у цьому генералів Рустама Мурадова та Сухраба Ахмедова.

У червні минулого року було зафіксовано удар по росіянах під Кремінною у Луганській області. Тоді окупанти нібито вишикувалися та чекали на Ахмедова, який мав виступити з мотиваційною промовою перед наступом.

Офіційно російське міністерство оборони не повідомляло про відставку Ахмедова.

Нагадаємо, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, йде у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього. 

Як стало відомо, президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева у зв’язку з переходом на іншу роботу. На це місце призначений Сергій Шойгу.

До слова, заміна міністра оборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Білоусова є «ще одним свідченням відчаю» російського диктатора Володимира Путіна. 

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Теги: окупанти путін звільнення росіяни

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