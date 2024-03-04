Стало відомо, скільки росіян потраплять під санкції через смерть Навального

Євросоюз готує заборону на в’їзд та замороження активів громадян та компаній РФ

Країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть ув’язненого політика Олексія Навального. Про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк.

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За даними журналіста, ЄС у відповідь на смерть Навального готує заборону на в’їзд та замороження активів близько 30 фізичних осіб-громадян РФ та російських компаній.

Ці заходи мають бути готовими для погодження на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 18 березня.

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Нагадаємо, у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.

Найбільша кількість затриманих фіксується у Новосибірську (31 осіб). У Єкатеринбурзі – 19 людей, у селищі Рамонь Воронезької області – 18, у Москві – 17 затриманих.

У Москві затримання проходили прямо біля храму, де відспівували Навального та Борисівського цвинтаря, де його поховали. В інших містах люди зібралися вшанувати політику стихійних меморіалів.

Раніше дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія у себе в Instagram щемливо звернулася до чоловіка в день його поховання. «Льоша, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За кохання, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те, що ти про мене завжди думав», – йдеться у її дописі.

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Як повідомлялося, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.