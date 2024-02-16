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Олексій Навальний помер

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Олексій Навальний помер
Російський політик був ув'язнений до 19 років позбавлення волі у колонії особливого режиму
фото: dw.com

Під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів

У виправній колонії помер російський опозиційний політик Сергій Навальний. Про це повідомляє пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу (ФСВП).

Зазначається, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.

«Негайно прибули медичні працівники установи, була викликана бригада швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого», – повідомляється на сайті.

Нагадаємо, на початку січня  Навальний вперше за місяць з'явився у суді – по відеозв'язку. Він поспілкувався із журналістами та розповів про умови утримання у виправній колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Як повідомлялося, ув'язненого у РФ Олексія Навального, якого називають «російським опозиціонером», вивели з колонії, де він відбував ув'язнення. Тривалий час місце його перебування залишалося невідомим.

До слова, суддя Жовтневого районного суду в російському Володимирі зупинила розгляд позовів опозиціонера Олексія Навального до колонії, де він утримувався, «до встановлення його місця перебування».

Нагадаємо, Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців.

Як ми повідомляли, у Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований ув'язненим політиком Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна».

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Теги: Олексій Навальний

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