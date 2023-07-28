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Катар виділив $100 млн гуманітарної допомоги Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Катар виділив $100 млн гуманітарної допомоги Україні
Прем’єр-міністр Катару Мохаммед Бінь Абдулрахман Бінь Яссім аль Тані та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
фото: урядовий портал

Прем'єр-міністри України та Катару відзначили важливість відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Уряд Катару анонсував виділення $100 млн на гуманітарну підтримку України. Про це в Києві оголосив прем’єр-міністр країни Мохаммед Бінь Абдулрахман Бінь Яссім аль Тані, передає урядовий портал України. 

Під час зустрічі з українським колегою прем’єр-міністр Катару зазначив, що ці гроші виділять на відновлення у сферах медичного забезпечення та освіти, а також на гуманітарне розмінування й інші важливі соціальні й гуманітарні проєкти в Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував главі уряду Катару за виділення 50 спеціальних стипендій для українців з можливістю навчання в Катарському університеті. 

«Цінуємо, що ви (прем’єр-міністр Катару – «Главком») перебуваєте з візитом у Києві в ці дні, коли росія продовжує вести неоколоніальну за своєю суттю війну проти України. Ваш візит у такий складний для українського народу час є важливим сигналом і свідченням солідарности та підтримки України з боку вашої держави», – зазначив Шмигаль.

Сторони також відзначили важливість відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи та необхідність продовження реалізації експорту українського зерна за програмою «Зерно з України».

«Вийшовши із Чорноморської зернової ініціативи, Росія поставила під загрозу життя мільйонів людей у всьому світі, насамперед у країнах Африки та Азії», – написав Шмигаль.

Крім цього, очільники урядів домовилися тісно співпрацювати у межах спільної міжурядової комісії з економічного, торговельного і технічного співробітництва. Зокрема йдеться про створення спеціалізованих робочих груп й комісій для напрацювання питань, і навіть у сферах диджиталізації та постачання питної води в тих регіонах України, де це потрібно.

Поміж іншим, прем’єр-міністри обговорили ініційовану президентом України Володимиром Зеленським «формулу миру». Вони обмінялися думками щодо кроків в напрямках продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих українців.

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані приїхав у Київ.

Теги: Катар Україна гуманітарна допомога

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