Візит директора ЦРУ: Зеленський прокоментував зустріч із главою розвідки США

Володимир Зеленський: «Моя комунікація з головою ЦРУ має завжди бути за лаштунками»

Президент України Володимир Зеленський був «здивований», коли побачив, що в медіа з'явилася інформація про його зустріч із директором Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільямом Бернсом. Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

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«Моя комунікація з головою ЦРУ має завжди бути за лаштунками. Ми обговорювали важливі справи – чого потребує Україна і як Україна готується діяти», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що у української влади «немає жодних секретів від ЦРУ».

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«Ми маємо гарні відносини, і наші розвідувальні служби говорять між собою. … Ситуація є доволі прямою. Ми маємо гарні відносини з головою ЦРУ і ми розмовляємо. Я повідомив йому про усі важливі речі, пов'язані з полем бою, які нам потрібні», – заявив Зеленський.

За інформацією CNN, Бернс став надійним посередником і під час війни декілька разів відвідував Україну. Його візит, за словами джерел телеканалу серед посадовців США, відбувся до того, як ватажок ЧВК «Вагнер» Євген Пригожина влаштував заколот в Росії.

Як раніше повідомлялося, на початку червня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно відвідав Київ. Під час цього візиту українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року. Як зазначається, Бернс зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки.

За даними джерел видання, метою візиту було підтвердити прихильність адміністрації США щодо обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні в захисті від російської агресії.