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Норвегія надасть Україні додаткову військову допомогу: що отримають ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Норвегія надасть Україні додаткову військову допомогу: що отримають ЗСУ
Дрони Black Hornet малопомітні на полі бою
фото ілюстративне

Україна отримає тисячу дронів Black Hornet та системи Nasams

Уряд Норвегії вирішив передати Україні пакет військової допомоги, який включає в себе зенітно-ракетні комплекси Nasams. Про це повідомляє міністерство оборони Норвегії.

«Уряд вирішив надати пакет підтримки Nasams, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це забезпечить витривалість, резервування і гнучкість і, таким чином, підвищить ефективність уже переданої Україні ППО», – зазначив міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Раніше Норвегія у співпраці зі США передала Україні дві укомплектовані системи Nasams.

«Протиповітряна оборона є першочерговою потребою з українського боку. Україна потребує захисту від російської авіації та ракетних ударів», – додав міністр.

Крім того, країна передає Україні тисячу дронів Black Hornet для ведення розвідки, які вже успішно зарекомендували себе. Дрон призначений для встановлення на розвідувальні автівки та може автоматично запускатися з їх борту.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні додаткові Patriot та ракети до них.

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. За підсумками саміту стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).

Теги: Норвегія війна Україна ЗСУ

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