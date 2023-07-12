Норвегія надасть Україні додаткову військову допомогу: що отримають ЗСУ

Україна отримає тисячу дронів Black Hornet та системи Nasams

Уряд Норвегії вирішив передати Україні пакет військової допомоги, який включає в себе зенітно-ракетні комплекси Nasams. Про це повідомляє міністерство оборони Норвегії.

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«Уряд вирішив надати пакет підтримки Nasams, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це забезпечить витривалість, резервування і гнучкість і, таким чином, підвищить ефективність уже переданої Україні ППО», – зазначив міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Раніше Норвегія у співпраці зі США передала Україні дві укомплектовані системи Nasams.

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«Протиповітряна оборона є першочерговою потребою з українського боку. Україна потребує захисту від російської авіації та ракетних ударів», – додав міністр.

Крім того, країна передає Україні тисячу дронів Black Hornet для ведення розвідки, які вже успішно зарекомендували себе. Дрон призначений для встановлення на розвідувальні автівки та може автоматично запускатися з їх борту.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні додаткові Patriot та ракети до них.

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. За підсумками саміту стало відомо, що Україну приймуть у Північноатлантичний альянс за прискореною процедурою. Зокрема, Україна вступить до НАТО без плану дій щодо членства (ПДЧ).