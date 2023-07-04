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Віктор Шлінчак Керівник проекту «Главком»

Новий термін Столтенберга. Що це означає для нас?

glavcom.ua
Єнс Столтебнерг перебуватиме на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року
фото з відкритих джерел

Дивно, що досі у НАТО не можуть зрозуміти: лінія захисту їх країн проходить не по кордону України і Польщі

Столтенберг залишається очолювати НАТО ще на рік.

Це досить символічне рішення – повторне пролонгування його перебування на посаді Генсека. Воно пояснює багато. В НАТО досі бояться змін навіть всередині самого Альянсу, застрягши своїми поглядами в минулому Бухаресті зразка 2008-го року, а то і раніше. Тому не треба дивуватися, що Альянс так кволо реагує на зовнішні виклики. І чому так втікає від питання щодо вступу України.

Основні країни НАТО, як і Росія, протягом багатьох десятиліть традиційно надували щоки, в душі сподіваючись, що ніколи не буде прямого протистояння з супротивником. І навіть коли РФ неодноразово перевіряла нерви Альянсу, той волів відмовчуватися. Мовляв, якщо зробити вигляд, що нічого не відбулось, то нічого й не відбуватиметься. Бо третя світова не потрібна ні старіючій і спокійній Європі, ні сфокусованим на своїй егоцентричності Сполученим Штатам.

Складається враження, що якби Україна у лютому 2022-го року впала, і навіть тоді б НАТО не почало б рити лінії захисту у Польщі. Шукали б майданчики для переговорів з Москвою.

Україна ж здивувала тим, що не здалася.

Але дивно, що досі у НАТО не можуть зрозуміти: лінія захисту їх країн проходить не по кордону України і Польщі. А по лінії нинішнього зіткнення, де почасти досі бракує обіцяної техніки. Про літаки промовчу.

Після закінчення війни всі великі міжнародні організації, які багато десятиліть списали тонни паперу із «занепокоєннями» (так, і ООН теж), будуть потребувати докорінної реформи. Інакше просто підуть в минуле. Як недієздатні і не готові протистояти новим викликам.

І так, ми повинні стати членом Альянсу вже зараз, бо де-факто ми вже півтора року, як в ньому.

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Джерело
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Теги: Україна НАТО Єнс Столтенберг

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Віктор Шлінчак

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