Контрнаступ ЗСУ: Британська розвідка вказала на нову зброю РФ

За даними британської розвідки, останніми місяцями Росія поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом Ка-52М

Росія втратила близько 40 гелікоптерів Ка-52 після вторгнення

Однією з найсильніших російських систем озброєння для атаки на Запорізькому напрямку є ударний вертоліт Ка-52, який був сильно модифікований. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, Росія втратила близько 40 гелікоптерів Ка-52 після вторгнення, але цей тип також дорого обійшовся Україні.

За даними британської розвідки, останніми місяцями Росія поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом Ка-52М: сильно модифікованим вертольотом, виходячи з російського досвіду в Сирії.

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Докази, що підтверджують використання варіанта М в Україні, включають фотографії, розміщені у соціальних мережах, на яких екіпаж позує поряд із новим вертольотом.

«Ще одним важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО», - зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52.

Як повідомлялося, Україна розпочала великий наступ на півдні. Наступ стався майже через два місяці після того, як Україна розпочала контрнаступ на добре укріплені російські оборонні рубежі. Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту.

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Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два – по його зенітно-ракетних комплексах.