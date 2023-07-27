Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Контрнаступ ЗСУ: Британська розвідка вказала на нову зброю РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: Британська розвідка вказала на нову зброю РФ
За даними британської розвідки, останніми місяцями Росія поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом Ка-52М
фото ілюстративне

Росія втратила близько 40 гелікоптерів Ка-52 після вторгнення

Однією з найсильніших російських систем озброєння для атаки на Запорізькому напрямку є ударний вертоліт Ка-52, який був сильно модифікований. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія втратила близько 40 гелікоптерів Ка-52 після вторгнення, але цей тип також дорого обійшовся Україні.

За даними британської розвідки, останніми місяцями Росія поповнила свої сили на півдні абсолютно новим варіантом Ка-52М: сильно модифікованим вертольотом, виходячи з російського досвіду в Сирії.

Докази, що підтверджують використання варіанта М в Україні, включають фотографії, розміщені у соціальних мережах, на яких екіпаж позує поряд із новим вертольотом.

«Ще одним важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО», - зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52.

Як повідомлялося, Україна розпочала великий наступ на півдні. Наступ стався майже через два місяці після того, як Україна розпочала контрнаступ на добре укріплені російські оборонні рубежі. Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту.

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та два – по його зенітно-ракетних комплексах.

Читайте також:

Теги: розвідка росія авіація Міноборони вертоліт Україна озброєння наступ британська розвідка контрнаступ Олександр Алфьоров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові формування нібито будуть «сприяти» МВС та ФСБ у захисті держкордону
Путін хоче створити у Росії регіональні гвардії – ЗМІ
Вчора, 08:04
У розвідці зазначили, що не ділитимуться цими даними, щоб «не полегшувати роботу ФСБ РФ»
Розвідка має дані про підготовку нового заколоту в Росії
21 липня, 15:31
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас
Прем'єрка Естонії одягла на саміт НАТО яскраве вбрання, яке підкреслило фігуру
13 липня, 07:41
Український письменник Юрій Винничук
Хотів здійснити платіж в Росію. Відомий український письменник потрапив у скандал
9 липня, 23:33
Зустріч глави МЗС Туреччини Хакана Фідана з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим
Джемілєв отримав від влади Туреччини гарантії для кримських татар
8 липня, 07:14
Сполучені Штати Америки справді обговорюють можливість надання Україні касетних боєприпасів
Пентагон прокоментував можливість відправки Україні касетних снарядів
7 липня, 03:20
Російська влада дала Raiffeisen Bank зрозуміти, що хоче, аби банк залишився через можливість здійснювати міжнародні платежі
Raiffeisen переносить вихід з Росії через «віру у швидке закінчення війни»
6 липня, 19:37
Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1541 вогневе завдання
ЗСУ повідомили про успіхи на Таврійському напрямку
5 липня, 15:34
«Якщо у першому кварталі 2022 року Україна постачала продукцію до 98 країн, то в четвертому – лише до 62»
Через блокування портів обсяги експорту української металопродукції до Азії впали у 10 разів – ЗМІ
28 червня, 13:01

Події в Україні

Російські атаки на Хмельниччину: Ігнат назвав цілі окупантів
Російські атаки на Хмельниччину: Ігнат назвав цілі окупантів
Україна має низку «доступних варіантів» проведення контрнаступу – Пентагон
Україна має низку «доступних варіантів» проведення контрнаступу – Пентагон
Контрнаступ ЗСУ: Британська розвідка вказала на нову зброю РФ
Контрнаступ ЗСУ: Британська розвідка вказала на нову зброю РФ
Найбільша катастрофа в історії авіашоу. Роковини Скнилівської трагедії (фото, відео)
Найбільша катастрофа в історії авіашоу. Роковини Скнилівської трагедії (фото, відео)
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
Україна розпочала великий наступ на півдні – Bloomberg
Україна розпочала великий наступ на півдні – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
У Криму лунають вибухи, чути пуски ракет. Окупанти підняли в небо авіацію (відео)
25K
УПЦ МП взялася за священників, які закликали Онуфрія відректися РПЦ
25K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку (мапа)
24K
Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95
23K
«За вбивство менше дають». Держава змінює підходи до колаборантів
9301
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Сьогодні, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Вчора, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
25 липня, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
25 липня, 06:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту