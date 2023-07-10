Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО

Володимир Зеленський очікує, що усі важливі для України рішення будуть прийняті упродовж саміту

«Україна має отримати чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО»

Президент Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, 12 липня, запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди «задля розваги». Про це він розповів в інтерв’ю ABC news.

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За словами Зеленського, запрошення України до НАТО – чіткий сигнал того, що світ не боїться Росії.

«Україна має отримати чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО. Це дуже важливо. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше це чергова політика», – зазначив Зеленський.

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Глава української держави також додав, що також очікує, що усі важливі рішення будуть прийняті упродовж саміту.

«У цьому випадку очевидно, що я буду там і я буду робити все, щоб прискорити це рішення, щоб мати домовленість із нашими партнерами. Я не хочу їхати до Вільнюса задля розваги», – наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, ймовірно, буде ухвалено своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.