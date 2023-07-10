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Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО
Володимир Зеленський очікує, що усі важливі для України рішення будуть прийняті упродовж саміту
фото з відкритих джерел

«Україна має отримати чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО»

Президент Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, 12 липня, запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди «задля розваги». Про це він розповів в інтерв’ю ABC news.

За словами Зеленського, запрошення України до НАТО – чіткий сигнал того, що світ не боїться Росії.

«Україна має отримати чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО. Це дуже важливо. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше це чергова політика», – зазначив Зеленський.

Глава української держави також додав, що також очікує, що усі важливі рішення будуть прийняті упродовж саміту.

«У цьому випадку очевидно, що я буду там і я буду робити все, щоб прискорити це рішення, щоб мати домовленість із нашими партнерами. Я не хочу їхати до Вільнюса задля розваги», – наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО, який відбудеться  у Вільнюсі 11-12 липня, ймовірно, буде ухвалено своєрідну багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.

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Теги: Україна НАТО Володимир Зеленський саміт

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