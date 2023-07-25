Експорт українського зерна: Блінкен провів розмову з Румунією

Блінкен вважає, що відновити поставки зерна з України буде надзвичайно складно

Блінкен та очільник МЗС Румунії обговорили ситуацію з експортом українського зерна

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску питання продовольчої безпеки через обстріли Росією українських портів. Про це Блінкен повідомив у Twitter.

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«Ми підтвердили наше міцне партнерство та обговорили спільну підтримку України та глобальної продовольчої безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з безпеки Чорного моря», – написав Блінкен.

Міністр зовнішніх справ Румунії Лумініца Одобеска зазначила, що розмова з Блінкеном стосувалась зміцнення стратегічного партнерства обох країн, безпеки Чорноморського регіону та підтримки потенціалу експорту зерна з України.

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Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.

Протягом 2022-го року Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів.

За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.

5 червня Європейська комісія продовжила обмеження на імпорт української агропродукції до 15 вересня 2023 року. Обмеження стосуються імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Водночас сфера застосування цих заходів до даних продуктів скорочується з 17 до шести тарифних ліній.

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Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на плани Єврокомісії продовжити обмеження експорту українського зерна. Президент додав, що Україна має зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштує.