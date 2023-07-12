Трюдо анонсував навчання українських курсантів у військовому коледжі Канади

Джастін Трюдо: «Путін хоче винищити українців, але він не зможе цього зробити»

Канадські збройні сили допомогли навчити майже десятки тисяч українських військових

Канада навчатиме українських курсантів у своєму профільному коледжі у Квебеку. Цю інтенсивну програму розробили спільно з НАТО. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Windsor Star.

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Трюдо зазначив, що українські курсанти навчатимуться в Королівському військовому коледжі в Сен-Жан-сюр-Рішельє.

Крім того, повідомляється, що канадські збройні сили допомогли навчити майже 40 тис. українських військових і співробітників служби безпеки в Латвії.

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«Путін хоче почекати і зруйнувати Альянс, винищити українців, але він не зможе цього зробити, тому що ми будемо там стільки, скільки буде потрібно, і саме в цьому суть цих гарантій безпеки», – додав канадський прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Канада виступила проти постачання Україні касетних боєприпасів.

До слова, триває 504-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.