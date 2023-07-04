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Глава Єврокомісії вважає, що ЄС повинен подвоїти підтримку Києва

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава Єврокомісії вважає, що ЄС повинен подвоїти підтримку Києва
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
фото з відкритих джерел

Очільниця Єврокомісії деталізувала, що така допомага включає, зокрема, надійну та регулярну фінансову підтримку

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Євросоюз має подвоїти підтримку Києва, зокрема допомагати фінансово, зброєю, санкціями проти Росії, а також у документуванні та розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні. Про це Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу в Мадриді в понеділок, 3 липня, із нагоди початку головування Іспанії в Раді ЄС.

«Іспанія головує в Раді у вирішальний момент, коли ми повинні подвоїти нашу підтримку України. З моменту жорстокого вторгнення Росії минуло майже 500 днів. Це 500 днів страждань українського народу. Але й 500 днів вражаючого опору українського народу, який мужньо бореться за свою свободу. Тепер наш обов’язок – відповідати цій витривалості та наполегливості», – сказала вона. 

Очільниця Єврокомісії деталізувала, що така підтримка включає, зокрема, надійну та регулярну фінансову підтримку. З огляду на це запропоновано новий фонд для України в рамках пропозиції щодо перегляду бюджету ЄС – це приблизно 50 мільярдів євро до 2027 року. 

«Це фінансування також підтримає реформаторські зусилля в Україні. Як ви всі знаєте, Україна наполегливо працює над прогресом на своєму шляху до ЄС – і це не зважаючи на жорстоку війну. Комісія представить звіт про хід розширення. І іспанському головуванню доведеться дуже вміло керувати цими дуже важливими дискусіями щодо шляху вступу України восени», – додала фон дер Ляєн.

Щодо інших напрямків підтримки Україну вона згадала про важливість подальшого впровадження санкції, щоб підтримувати тиск на Росію. Також – забезпечення українських Сил оборони тим, що їм потрібно для успіху на полі бою: мова про військову техніку, спільну закупівлю термінових товарів та збільшення виробництва боєприпасів. 

Окрім того Урсула фон дер Ляєн згадала про допомогу Україні в документуванні воєнних злочинів Росії, аби винуватців можна було притягнути до відповідальності. А також про роботу над можливістю використати заморожені російські активи для відбудови  України.

Нагадаємо, 1 липня головування в Раді Євросоюзу перейшло до Іспанії. Мадрид головуватиме наступні шість місяців відповідно до системи ротації між 27 країнами - членами євроблоку. Це буде п'яте головування Іспанії з моменту її приєднання до ЄС у 1986 році.

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Теги: Іспанія фінансування Україна Європейський союз

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