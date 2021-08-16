Блискуча іпсо-операція «Талібану». Висновки для України

Захід заявляв, що армія Афганістану «нарешті сильна і потужна». Це вам нічого не нагадує?

Увесь світ зараз з тривогою спостерігає за подіями, які розвиваються в Афганістані. З одного боку, усіх вражає те, як швидко ісламістський рух «Талібан», провінція за провінцією, перебирав під свій контроль територію країни. А з іншого – особливу зацікавленість викликає той факт, що урядові війська чисельністю 300 тис. солдат з американським озброєнням зовсім не чинили опір талібам.

15 серпня бойовики «Талібану» оточили Кабул. Як повідомляють ЗМІ, керівництво ісламістської організації наказало бойовикам утриматися від насильства у столиці, дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто.

Зі свого боку уряд Афганістану заявляє про «мирну передачу влади» радикальному ісламістському руху. «Наступу на Кабул не буде, безпека в місті гарантується», – цитують агенції відеозвернення міністра внутрішніх справ Афганістану. За словами представника влади в Кабулі, досягнуто згоди, що в країні має бути сформований «перехідний уряд».

Пізніше з’явилася новина про створення Координаційної ради, покликаної сприяти мирній передачі влади, до складу якої увійшов колишній президент Афганістану Хамід Карзай, якого терміново доставили до Кабулу. Тим часом представники талібів кажуть, що не обговорюють створення перехідного уряду. Представники руху заявили про «закінчення війни» в Афганістані. Бойовики називають це «визволенням» країни. Зокрема, про це заявив представник політофіса талібів Мохаммад Наїм в ефірі каналу Al Jazeera.

«Війна в Афганістані закінчена. Ми досягли того, що повинні мати по праву – свободи нашої країни та незалежності нашого народу», – заявив представник політичного офісу талібів Мохаммад Наїм в ефірі каналу Al Jazeera.

Найближчим часом рух збирається визначитися з типом влади та формою режиму.

Бойовики «Талібану» патрулюють у місті Кандагар, Афганістан, 15 серпня 2021 року (Фото: AP)

Нагадаємо, 29 лютого 2020 року після 18 років війни США підписали мирну угоду з «Талібаном». Планувалося, що виведення американських військових з Афганістану відбудеться до кінця січня 2021 року, проте процес затримався. США та НАТО офіційно почали виводити своїх військових з Афганістану 1 травня 2021 року.

Треба відзначити, що США та союзники з НАТО більшу частину останніх 20 років тренували афганські урядові сили безпеки та оснащували їх усім необхідним. Американські та британські генерали заявляли, що армія Афганістану нарешті сильна та потужна, але на тлі останніх подій ці заяви виглядають порожніми. Згідно з даними проєкту «Вартість війни», США витратили $2,26 трлн на війну в Афганістані, намагаючись перебудувати Афганістан та навчити його військових.

Зрозуміло, що США діяли, виходячи з власних інтересів. Зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що основне завдання США виконали та «досягли своїх цілей – притягнути до відповідальності Усаму бін Ладена та зменшити можливості терористичної групи «Аль-Каїда».

Однак питання залишаються: що відбувається з країною у зв’язку з приходом до влади «Талібану» і чим це може закінчитися?

«США створили мегапроблему для Китаю та Росії»

Павло Клімін (Фото: Суспільне мовлення)

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що події в Афганістані мають нас багато чому навчити. «За майже 20 років США вклалися в цю країну більш ніж на трильйон доларів – уявіть собі масштаб. Озброїли та навчили 300-тисячну армію. І ще багато всього. Багато хто в афганському уряді був упевнений, що підтримка триватиме вічно, попри широко розповсюджену корупцію. «Якщо ми важливі, то на нас (наші проблеми – ред.) заплющать очі», – пояснив дипломат логіку афганського уряду.

На думку Клімкіна, США передбачали наслідки цього рішення: воно створило мегапроблему для Китаю та Росії. «Почалася принципово нова гра з шаленими ставками. Але для нас висновок має бути дуже простим: США цінують справжніх союзників, надійних та сильних. Їх не здають. Але одночасно ніколи не вибачають корупції та нездатності бути сильними та досягати цілей. Допомагають тільки тим, хто бореться за себе сам, і Афганістан – ще один приклад. Є над чим замислитися», – резюмував ексміністр.

«Ісламський рух готовий взяти 100% влади в країні»

Юрій Пойта

Керівник Азійської секції New Geopolitics Research Network Юрій Пойта в коментарі «Главкому» відзначив, що «Талібан» намагається взяти максимум з того, що може і, скоріше за все, на 100% зайде у владні кабінети, сформує нову владу повністю зі своїх прибічників.

За словами експерта, «Талібан» практично заблокував будь-які переговори щодо перехідного уряду, що означає: ісламський рух готовий взяти силою владу в країні. І навряд чи таліби будуть готові до того, щоб хтось із попереднього уряду залишився при владі, – підкреслив експерт.

Міжнародна спільнота має винести урок з цих подій і зрозуміти, що жодна воєнна та економічна допомога не зробить певну країну успішною у рамках демократичних і ринкових моделей, якщо всередині самої країни немає жаги до розбудови демократичної країни з ринковою економікою.

Пойта звернув увагу на те, що під час захоплення провінцій практично не було бойових дій, супротиву талібами. «Це означає, що урядові сили, які перебували у провінціях, фактично здавалися без бою і не через привабливість самого «Талібану», а через неефективність інформаційної, державної політики уряду. Ситуація склалася таким чином, що уряд просто отримував зовнішню фінансову допомогу, але фактично не зміг побудувати стійкі державні інститути, а ця допомога у величезних масштабах просто розкрадалась і не доходила до солдатів і населення. Тому головна причина криється у величезному невдоволенні афганського населення, особливо бідного, внутрішньою і соціальною політикою уряду», – зазначив експерт.

Пойта вважає, що на початку «Талібан», до захоплення й укріплення своєї влади, не буде акцентувати уваги на запровадженні шаріату. Але потім, скоріше за все, буде повернення до середньовічних принципів і традицій. Але водночас експерт додає, що прогрес не зупинити, адже і верхівка «Талібану» має дітей, які «навчалися і навчаються за кордоном, отримують західну освіту, розуміють, що таке хороший ресторан, університет і думають, навіщо їм жити у кишлаках».

Пойта вважає, що ексміністр Клімкін абсолютно правий, звертаючи увагу на фактор корупції у відносинах країн зі США. «Була можливість для афганського уряду побудувати свою державу, і на це витрачалися колосальні кошти, зусилля, вся системи безпеки, постачання озброєнь було повністю покладена на США, союзників, але там не спромоглися цього зробити. Україна так само має зрозуміти, що наші партнери нам насправді нічого не винні. Завдання України розвивати та будувати власну самодостатність в усіх сферах на основі своїх національних інтересів», – зазначив експерт.

«Це – не поразка США, це – людська трагедія»

Олексій Їжак

Експерт із міжнародної безпеки Олексій Їжак у коментарі «Главкому» зазначив, що зараз мова йде про те, щоб дати США та іншим країнам за короткий строк провести евакуацію всіх, хто був причетним до американської присутності в країні. Мова також про громадян Афганістану.

Те, що відбувається там, вважає Їжак, велика моральна відповідальність США та інших західних країн, тому що вони не змогли побудувати нормальну країну в Афганістані. «Це дійсно людська трагедія, але у геополітичному сенсі навряд чи можна говорити, що це поразка США або інших західних країн», – зазначає він.

Експерт пояснює таке швидке взяття талібами країни під контроль тим, що уряд, який існував за міжнародної підтримки, так і не створив сталих інститутів. «Потужні та добре озброєні сили безпеки та збройні сили просто не бачили сенсу воювати за президента, який зараз, як виявляється, залишив країну у критичний для неї момент. Просто відбулася тотальна деморалізація тих, хто хотів би жити іншим чином, ніж пропонує «Талібан», – робить висновок він.

Проте Їжак відзначив: порівнювати ситуацію в Україні та Афганістані не можна, бо в Україні є інститути, які працюють і отримують міжнародну підтримку. «Але Клімкін правильно зауважує, — додає він, – що така велика підтримка не може бути вічною та може виникнути момент, коли демократичним інститутам в Україні треба буде виживати під складним пресингом».

«Тому висновок для нас: не втрачайте час, а розбудовуйте суверенні інститути, які можуть підтримувати демократію в Україні та економічне процвітання без значної міжнародної підтримки. Ніхто за Україну не буде вирішувати її складні проблеми, основа роль у цьому самої України, а не Заходу. Таке попередження важливе», – підкреслив експерт.

«Уся повнота влади тепер у талібів»

Сергій Данилов

Заступник Директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов у коментарі «Главкому» відзначив, що причина такої швидкої перемоги «Талібану» пояснюється прагненням афганського суспільства рівності та справедливості. «І «Талібан» спромігся створити ілюзію в багатьох: для своїх прихильників він залишається вірним принципам швидкого покарання, зрозумілим правилам, уявленням, які є глибоко вкоріненими. Також рух переконав, що він не буде руйнувати племінну кланову систему, яка власне і є Афганістаном, у якому співвідношення ісламського правління та традиційного права часто змішується у різних пропорціях, а також надзвичайно важливою є легітимність місцевих вождів у рамках племен».

На думку заступника Директора Центру Близькосхідних досліджень, з одного боку, таліби «провели блискучу іпсо-операцію (інформаційно-психологічна спеціальна операція), створивши уявлення, що «все впаде», а «Талібан» все одно переможе і тому треба перейти на бік переможця. А по-друге, їм допомогла слабкість державних інститутів.

«У мене є всі підстави вірити тому, що говорять таліби про застосування покарань за крадіжку та перелюбництво. Вони дозволять початкову освіту для жінок, щоб вони вміли читати та писати або принаймні читати. Навряд чи вони дозволять середню освіту для жінок, а тим більше вищу. Таліби запровадять суд у дусі шаріатського законодавства. Якщо там написано закидати камінням за певні злочини, так і будуть робити, але тільки за рішенням суду. Якщо ворога суд присудить повісити публічно, то його вішатимуть публічно», – каже експерт.

Данилов висловив сумніви, що таліби запровадять виборчі процедури. За його словами, можливо, у них буде шура, яка буде не обиратися, а делегуватися, а також буде призначений формальний глава держави, який стане прем’єр-міністром. Скоріше за все, вважає експерт, це буде людина, яка найдовше прожила в Катарі.

Данилов наголосив, що співробітництво зі США є критично важливим для України, і висновок з «афганського кейса» такий: ставати сильнішим, розвиватися, продовжувати модернізувати, змінювати, де потрібно, розширювати україно-американське співробітництво.

Микола Сірук, для «Главкома»