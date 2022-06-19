  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Росія після заяв Токаєва знизила темпи відвантаження казахської нафти
рус
    Політика

    Росія після заяв Токаєва знизила темпи відвантаження казахської нафти

    Росія знизила&nbsp;темпи відвантаження казахстанської нафти через заяви Токаєва - Росія після заяв Токаєва знизила темпи відвантаження казахської нафти
    Росія знизила темпи відвантаження казахстанської нафти через заяви Токаєва
    фото з відкритих джерел

    Російські ЗМІ пишуть, що РФ знизила темпи відвантаження казахської нафти

    Чорноморський порт в Новоросійську (Російська Федерація) знизив темпи відвантаження казахської нафти і може періодично повністю зупиняти його через роботи з розмінування. Про це повідомляє «Комерсант».

    За інформацією видання, в акваторії порту проводяться роботи зі знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни. За даними джерел «Комерсанта», поруч з відвантажувальними пристроями Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) виявлено близько 50 небезпечних об'єктів.

    Для вивчення цих об'єктів 16 червня вже повністю закривали акваторію Новоросійського порту, що повністю зупинило відвантаження нафти. Чергові роботи з розмінування намічені на 20 Червня.

    Передбачається, що як мінімум до кінця червня відвантаження казахстанської нафти може йти з перебоями. Міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков заявив, що тимчасове припинення відвантаження нафти з двох виносних причальних пристроїв не позначиться на експорті, оскільки до середини літа родовище Кашаган також знаходиться на плановому ремонті. За його словами, для транзиту нинішніх обсягів достатньо одного такого пристрою.

    Нагадаємо, що під час під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін, Токаєв сказав, що не визнаватиме «квазідержавних територій», якими, на його погляд, є Луганськ і Донецьк. Ця заява шокувала президента Росії.

    Крім цього, президент Казахстану нагадав російському диктатору, що саме Україна була житницею й кузнею кваліфікованих кадрів в Радянському союзі.

    Також Казахстан закликав світ забрати ядерну зброю у Путіна.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія після заяв Токаєва знизила темпи відвантаження казахської нафти