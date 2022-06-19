Росія після заяв Токаєва знизила темпи відвантаження казахської нафти

Російські ЗМІ пишуть, що РФ знизила темпи відвантаження казахської нафти

Чорноморський порт в Новоросійську (Російська Федерація) знизив темпи відвантаження казахської нафти і може періодично повністю зупиняти його через роботи з розмінування. Про це повідомляє «Комерсант».

За інформацією видання, в акваторії порту проводяться роботи зі знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни. За даними джерел «Комерсанта», поруч з відвантажувальними пристроями Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) виявлено близько 50 небезпечних об'єктів.

Для вивчення цих об'єктів 16 червня вже повністю закривали акваторію Новоросійського порту, що повністю зупинило відвантаження нафти. Чергові роботи з розмінування намічені на 20 Червня.

Передбачається, що як мінімум до кінця червня відвантаження казахстанської нафти може йти з перебоями. Міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков заявив, що тимчасове припинення відвантаження нафти з двох виносних причальних пристроїв не позначиться на експорті, оскільки до середини літа родовище Кашаган також знаходиться на плановому ремонті. За його словами, для транзиту нинішніх обсягів достатньо одного такого пристрою.

Нагадаємо, що під час під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін, Токаєв сказав, що не визнаватиме «квазідержавних територій», якими, на його погляд, є Луганськ і Донецьк. Ця заява шокувала президента Росії.

Крім цього, президент Казахстану нагадав російському диктатору, що саме Україна була житницею й кузнею кваліфікованих кадрів в Радянському союзі.

Також Казахстан закликав світ забрати ядерну зброю у Путіна.

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